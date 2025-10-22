ETV Bharat / state

मुरादाबाद में भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से गोद कर हत्या, शाहजहांपुर में युवक और सुलतानपुर में बुजुर्ग का मर्डर

दीपावली के दूसरे दिन मुरादाबाद में भाजपा नेता के भतीजे, शाहजहांपुर में युवक और सुलतानपुर में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई.

मुरादाबाद/शाहजहांपुर/सुल्तानपुर में मर्डर.
मुरादाबाद/शाहजहांपुर/सुल्तानपुर में मर्डर.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 22, 2025

मुरादाबाद/शाहजहांपुर/सुल्तानपुर : थाना कटघर क्षेत्र के पचपेड़ा होली का मैदान इलाके में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर की जान कुछ दबंगों ने मामूली में विवाद चाकू से गोदकर ले ली. किशोरी भाजपा नेता का भतीजा बताया जा रहा है. इससे इलाके में सनसनी है. वहीं शाहजहांपुर में नाबालिग भागने के आरोपी की लाठी डंडों से पीट कर हत्याकर दी गई. इसके अलावा सुलतानपुर में बुजुर्ग की हत्या की वारदात सामने आई है.

शाहजहांपुर में मर्डर प्वाइंट पर पहुंची पुलिस.
शाहजहांपुर में मर्डर प्वाइंट पर पहुंची पुलिस.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक प्राथमिक जांच में पता चला कि कटघर थाना क्षेत्र के पचपेड़ा होली का मैदान इलाके में रहने वाले विनायक ठाकुर (17) का मंगलवार दोपहर अपने पड़ोसी विशाल कौशिक, अनंग कौशिक, अनिल कौशिक और सोनू रावत से मोटरसाइकिल भिड़ंत को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद मंगलवार रात लगभग 8 बजे आरोपियों ने विनायक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. विनायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर का भतीजा था. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

नाबालिग को भगाने के आरोपी की पीट-पीट कर हत्या

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम के एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई. मामला दो अलग-अलग समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में तनाव की स्थिति है. इसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. वारदात के बाद से हत्यारोपी फरार हैं. पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

पुलिस की प्राथमिक तफ्तीश के मुताबिक 5 साल पहले कांट थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को ओमकार नामक युवक ले गया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद करके युवक को जेल भेज दिया था. जेल से छूटने के बाद दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था, लेकिन रंजिश बनी रही. मंगलवार शाम ओमकार कहीं से गांव लौट रहा था. इसी दौरान नाबालिग के पिता और भाइयों ने उसे घेर कर लाठियां से पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया.


पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी के मुताबिक प्राथमिक जांच के अनुसार थाना कांट क्षेत्र के एक गांव का युवक ओमकार (25) नाबालिग को भगा ले गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर आरोपी को जेल भेजा था. जेल से जमानत मिलने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था. परिजनों को आरोप है कि मंगलवार शाम ओमकार कहीं से गांव लौटा था. इसी दौरान नाबिलग के पिता व भाइयों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से पीट कर मार डाला. मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलन किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मवेशी चराने गए बुजुर्ग की हत्या, परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन


सुलतानपुर में अखण्डनगर थाना क्षेत्र के खानपुर पिलाई गांव में मंगलवार को 70 वर्षीय बुजुर्ग की मार पीट कर हत्या कर दी गई. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा कर प्रदर्शन किया. सीओ विनय गौतम का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई है.

सीओ विनय गौतम के मुताबिक वारादत अखण्डनगर थाना क्षेत्र के खानपुर पिलाई गांव में हुई थी. परिजनों का कहना है कि मंगलवार को 70 वर्षीय बुजुर्ग उमाशंकर दूबे अपने पशुओं को चराने के लिए खेत की ओर गए थे. जहां अज्ञात लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जानकारी होने पर उमाशंकर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखण्डनगर पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों नें शाम करीब 5 बजे मृत घोषित कर दिया.



सूचना पर अखण्डनगर थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक कुशवाहा पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे थे. पूछताछ के दौरान परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव थाने के बाहर रखकर जाम प्रदर्शन करने लगे. फिलहाल परिजनों को समझा बुझाकर दो नामजद सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

