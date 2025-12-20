यूपी में मुंशी-मौलवी और आलिम परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, जानिए अब कब तक कर सकेंगे आवेदन?
प्रदेश के अनुदानित 560 और मान्यता प्राप्त 8 हज़ार मदरसों में आवेदन प्रक्रिया चल रही.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने छात्रहित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 की मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी) और आलिम (सीनियर सेकेण्डरी) परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह तिथि 20 दिसंबर थी. इसे अब बढ़ा दिया गया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
आवेदन स्वीकारे जा रहे: परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि प्रदेश के अनुदानित 560 और मान्यता प्राप्त करीब 8 हज़ार मदरसों में आवेदन प्रक्रिया चल रही है. हर वर्ष मुंशी, मौलवी और आलिम कक्षाओं में एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं आवेदन करते हैं, लेकिन इस वर्ष अब तक केवल लगभग 45 हजार विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया है. इसी कम संख्या को देखते हुए परिषद ने 6 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है.
अब 26 दिसंबर तक आवेदन स्वीकारे जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद आवेदन की तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी.
मदरसे तय सीमा में भरवा लें फॉर्म: रजिस्ट्रार ने सभी मदरसों से अपील की है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं के आवेदन फॉर्म भरवाकर प्रक्रिया पूरी कर लें. यदि कोई विद्यार्थी इस अवधि में आवेदन से वंचित रह जाता है, तो उसे अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा सभी मदरसों को एक पत्र जारी कर सूचित किया गया है.
संशोधित समय-सारिणी
- परीक्षा वर्ष 2026 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है.
- मदरसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी/अरबी) एवं आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी/अरबी) परीक्षा वर्ष 2026 के आवेदन पत्र ऑनलाइन मदरसा पोर्टल पर भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है.
- मदरसे के प्रधानाचार्या द्वारा छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों को नियमानुसार मदरसा पोर्टल पर लॉक करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर है.
- परिषद ने संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि इस संशोधित समय-सारिणी की जानकारी व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार के माध्यम से सभी मदरसों तक पहुंचाई जाए, ताकि निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सके.
