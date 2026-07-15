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अमरोहा में आग का गोला बनी चलती कार; बाल-बाल बचा ड्राइवर, कूदकर बचाई जान

बरेली से दिल्ली जा रही थी कार, नेशनल हाईवे-9 पर अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा.

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चलती कार में अचानक लगी आग, चालक ने कूदकर किया खुद को सेफ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:10 AM IST

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अमरोहा: डिडौली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे-9 पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बरेली से दिल्ली जा रही एक कार अचानक आग की लपटों में घिर गई. देखते ही देखते चलती कार धू-धू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गई. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई.

चलती कार में लगी आग (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार कार बरेली से दिल्ली जा रही थी. जैसे ही वाहन थाना डिडौली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर पहुंचा, तभी अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा. चालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. चालक ने तुरंत कार रोककर बाहर छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई.

चलती कार में आग लगने की सूचना मिलते ही हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाना डिडौली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.

थाना प्रभारी निरीक्षक डिडौली जितेन्द्र बालियान ने बताया कि नेशनल हाईवे-9 पर चलती कार में आग लगने की सूचना मिली थी. दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है. चालक सुरक्षित है और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है.


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अमरोहा में चलती कार में आग
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