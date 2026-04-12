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कानपुर में कोचिंग न जाने पर मां ने डांटा, 14 साल की नाराज़ बेटी ने की खुदकुशी

कानपुर: रेलबाजार थाना क्षेत्र में मां की फटकार से आहत एक किशोरी ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली. शनिवार शाम छात्रा का शव कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

लोको कॉलोनी निवासी पिता जो रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं, उनकी 14 वर्षीय पुत्री ने सुसाइड कर लिया. परिवार में पिता के अलावा मां और छोटा भाई है. शनिवार शाम करीब 5 बजे बच्ची को कोचिंग जाना था, लेकिन उसने मना कर दिया. इसी बात पर मां ने उसे पढ़ाई के लिए डांटा था, जिससे क्षुब्ध होकर वह अपने कमरे में चली.