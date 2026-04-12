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कानपुर में कोचिंग न जाने पर मां ने डांटा, 14 साल की नाराज़ बेटी ने की खुदकुशी

मां ने बच्ची को शाम 5 बजे कोचिंग जाने को कहा, पर उसने मना कर दिया.

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कोचिंग न जाने पर मां की डांट, छात्रा ने दी जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 5:17 PM IST

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कानपुर: रेलबाजार थाना क्षेत्र में मां की फटकार से आहत एक किशोरी ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली. शनिवार शाम छात्रा का शव कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

लोको कॉलोनी निवासी पिता जो रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं, उनकी 14 वर्षीय पुत्री ने सुसाइड कर लिया. परिवार में पिता के अलावा मां और छोटा भाई है. शनिवार शाम करीब 5 बजे बच्ची को कोचिंग जाना था, लेकिन उसने मना कर दिया. इसी बात पर मां ने उसे पढ़ाई के लिए डांटा था, जिससे क्षुब्ध होकर वह अपने कमरे में चली.

काफी देर तक जब आर्या कमरे से बाहर नहीं निकली, तो मां उसे बुलाने पहुंचीं. दरवाजा खोलने पर आर्या बेड पर अचेत अवस्था में पड़ी थी. जहरीले पदार्थ की खाली शीशी पड़ी थी. परिजन उसे तत्काल नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत में हैलट रेफर किया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मां की डांट से आहत होकर बच्ची ने ज़हर पिया है. फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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