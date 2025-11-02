ETV Bharat / state

यूपी में बारिश के बाद कोहरे ने मारी एंट्री; अगले 3 दिनों में लुढ़केगा पारा, बारिश के भी आसार

न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का अनुमान.

यूपी के श्रावस्ती में कोहरा.
यूपी के श्रावस्ती में कोहरा. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 9:18 AM IST

लखनऊ: शनिवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी तथा सोनभद्र में हल्की बूंदाबांदी हुई. पिछले 72 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होने तथा तेज रफ्तार हवाओं के चलने के कारण अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई थी. आने वाले तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में फिर से तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी, वहीं न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. इसके साथ ही हल्की बारिश का भी अनुमान है.

पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंडक: मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा. उसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि हिमालय पर्वत के क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में चार नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है. पश्चिम विक्षोभ के कारण हवाओं के रूख में परिवर्तन हो सकता है. उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से प्रदेश में ठंड में इजाफा होने की संभावना है.

यूपी में फिलहाल बारिश से मिली निजात.
यूपी में फिलहाल बारिश से मिली निजात. (Photo Credit; ETV BHARAT)

तूफान से किसानों को भारी नुकसान: पिछले 72 घंटे उत्तर प्रदेश के लिए भारी रहे. मोंथा तूफान के असर के चलते प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाकों में जहां धान की फसल अच्छी होती है, पककर बिल्कुल तैयार थी, बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है.

कोहरे की एंट्री : प्रदेश के तराई वाले इलाकों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में सुबह के समय कोहरा पड़ना शुरू हो गया है. श्रावस्ती में रविवार सुबह के समय घना क़हरा छाया रहा. वाहनों की रफ्तार पर इससे ब्रेक लगी.

लखनऊ में खिलेगी धूप: राजधानी लखनऊ में शनिवार को आसमान साफ रहा और धूप खिली. पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश से लोगों को निजात मिली. लगातार हो रही बारिश व दिन भर बादल छाए रहने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था. शनिवार को एक बार फिर से आसमान साफ हुआ और मौसम सुहावना बना रहा. अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो की सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा: शनिवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान कानपुर देहात जिले में 32.6 डिग्री से सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी दो से तीन दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. 3 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है. जिसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है.

