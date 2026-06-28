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यूपी के गाजीपुर में मानसून की 'छई छपा छई', झमाझम बारिश से राहत, अगले 48 घंटों में शुरू होगी बादलों की मस्ती

तपिश से जूझते यूपी के लिए आई राहत भरी खबर, मौसम वैज्ञानिकों ने जताई जल्द मानसून आने की संभावना.

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आ गया मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:42 AM IST

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लखनऊ: आखिर यूपी में बादलों की एंट्री होनी शुरू हो गई है. सबसे राहत वाली खबर गाजीपुर से आई है. यहां शनिवार रात को बारिश ने लोगों को काफी राहत पहुंचाई है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 48 घंटे मानसून के लिए बेहद अहम है. यूपी के अन्य कई जिलों में 30 जून से बारिश तेज होने की संभावना है. जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून पूरे यूपी में छा सकता है.

10 दिन लेट है मानसून: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी जारी है. मानसून भी 10 दिन देरी से चल रहा है. इसी बीच रविवार देर रात को प्रदेश के गाजीपुर जिले में मानसून ने एंट्री ले ली है, जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली. तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक हुई जोरदार बारिश ने बड़ी राहत दी.

गाजीपुर में झमाझम बारिश (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, इस बार मानसून की रफ्तार सामान्य से धीमी रही. आमतौर पर गाजीपुर में 15 जून के आसपास मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस साल 27 जून तक अच्छी बारिश नहीं होने से हालात चुनौतीपूर्ण बने रहे. मौसम विभाग के अनुसार आज दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. हल्की बारिश की संभावना भी है, जिससे गर्मी से राहत आगे भी जारी रह सकती है.

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इन राज्यों में आ चुका मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. प्रदेश के दोनों संभागों में 48 घंटे तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. वहीं 30 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने से हल्की राहत मिलेगी. 1 जुलाई के बाद बारिश का सिलसिला लगातार चलेगा जिससे अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.

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भारत में राज्यों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

बता दें, शनिवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के हरदोई, कानपुर, बांदा, बहराइच, बलिया, सुल्तानपुर, सोनभद्र, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, बिजनौर, मुरादाबाद फतेहपुर और फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर (लू) की चपेट में रहे. प्रदेश में प्रभावी मौसमी गतिविधियों के अभाव में प्रदेश में उष्ण लहर (लू) का ये दौर आगामी 30 जून तक जारी रहने की संभावना है.

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(लू) की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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यहां आएगा मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

बादल गरजने बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में: प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप और हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

प्रयागराज और आगरा सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और आगरा सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में गर्म हवा चलने और (लू) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जून के अन्तिम चरण में प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. 30 जून से प्रदेश में बारिश का एक नया दौर आरम्भ होने के उपरांत इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ जुलाई के शुरूआत में प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना के दृष्टिगत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 3-4 दिनों के दौरान किसी भी समय उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के उपरान्त आने वाले दिनों में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. जिससे जुलाई के प्रथम सप्ताह में तापमान में 7-9 °C की उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है.

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