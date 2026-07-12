ETV Bharat / state

यूपी में मूसलाधार बारिश; अगले 48 घंटे इन जिलों के लिए भारी, जानिए मानसून का तेवर कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, आज भी 12 जिलों में चेतावनीं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने की वजह से पिछले 4-5 दिनों से कुछ जिलों में भारी और कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है. इस दौरान मुजफ्फरनगर मेरठ सहित कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेज बारिश का सिलसिला आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगा. उसके बाद मध्यम बारिश होगी. लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेगें. कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)