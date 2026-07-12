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यूपी में मूसलाधार बारिश; अगले 48 घंटे इन जिलों के लिए भारी, जानिए मानसून का तेवर कैसा रहेगा?

लखनऊ में भी आज कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनीं, उरई सबसे अधिक गर्म जिला.

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उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, आज भी 12 जिलों में चेतावनीं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 12:14 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय होने की वजह से पिछले 4-5 दिनों से कुछ जिलों में भारी और कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है. इस दौरान मुजफ्फरनगर मेरठ सहित कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेज बारिश का सिलसिला आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगा. उसके बाद मध्यम बारिश होगी.

लखनऊ में रेन अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेगें. कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह कुछ जगह पर हल्की बूंदाबांदी हुई. मुख्य तौर पर आसमान साफ रहा, धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी रही. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

उरई सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बाराबंकी जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आज और कल कुछ जगहों पर भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद धीरे-धीरे बारिश में कमी आएगी लेकिन मध्यम बारिश जारी रहेगी. आगे पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर फिर से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी.

ये भी पढ़ें- UP में गरज-चमक संग मानसून की तेज बारिश, मेरठ, मिर्जापुर ,चंदौली, लखनऊ समेत 41 जिलों में RAIN ALERT

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