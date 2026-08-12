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यूपी में आज बारिश होगी या नहीं?, क्या 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून, जानिए आज के मौसम का हाल

लखनऊः पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मेरठ में दर्ज की गई है. यहां 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में.

आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार सुस्त होने के कारण बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. आसमान साफ रहेगा. तेज धूप निकलेगी. अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी. उमस भरी गर्मी में इजाफा होगा. वहीं 13 अगस्त से फिर से मानसून की रफ्तार तेज होगी. 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश में फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा.