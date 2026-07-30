आया सावन झूम के, अगस्त में झमाझम बारिश का अलर्ट, आज इन 20 जिलों में RAIN ALERT
आज बारिश होगी क्या?, जानिए क्या कहती है मौसम विभाग की चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 9:52 AM IST
लखनऊः यूपी में आज से सावन की शुरुआत हो गई है. इसी के साथ यूपी में तेज बारिश का दौर भी अब शुरू होने वाला है. मौसम विभाग की मानें तो अगस्त में जोरदार बारिश की संभावना है. इसी के साथ मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे मे.
कल कितनी हुई बारिश: पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 9.01 मिली मीटर के सापेक्ष 8.02 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 9% कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जुलाई माह के अंतिम दिनों में मानसून की सक्रियता कुछ कम रहेगी जिसके वजह से आगामी 48 घंटे तक प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की वह माध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवा चलेगी. गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है. 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होगी वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं आएगा.
मौसम वैज्ञानिक ने क्या कहा: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि जुलाई के अन्तिम चरण में प्रादेशिक मानसूनी सक्रियता सीमित रहने की सम्भावना है. अगस्त माह के आरंभिक दौर में ही प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मानसूनी प्रवाह मजबूत होने की सम्भावना के दृष्टिगत अगस्त के आरम्भिक चरण में प्रदेश में पुनः मानसूनी सक्रियता बढ़ने की सम्भावना है.
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