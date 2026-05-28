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यूपी में कब होगी बारिश?, मानसून के 2 रूट कौन से, कहां होगी क्रॉसिंग?

यूपी में प्री मानसून बारिश 29 जून को तराई में शुरू हो सकती, जानिए मानसून का पूरा लेखा-जोखा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 8:28 AM IST

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Updated : May 28, 2026 at 9:32 AM IST

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लखनऊः नौतपा की भीषण गर्मी के बीच अब यूपी में मानसून के जल्दी आने की आस लगाई जा रही है. यूपी में मानसून कब आएगा (UP Monsoon Kab Aayega) हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है. ज्यादातर जिलों में लोग गर्मी से बेहाल है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि यूपी में प्री मानसून और मानसूनी बारिश की कब से संभावना है. किन रूटों से मानसून यूपी में आगे बढ़ता है. इसके साथ ही किन जिलों में बादल सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं और कहां बारिश कम होती है. चलिए शुरू करते हैं.

यूपी में मानसून के एंट्री रूट कौन से हैं: बता दें कि यूपी में मानसून दो रास्तों से प्रवेश करता है. एक बंगाल की खाड़ी की ओर से दूसरा अरब सागर के रूट से. अगर पहले बड़े रूट की बात की जाए तो वह रूट है गोरखपुर और देवरिया से होते हुए बंगाल की खाड़ी से आ रहे मानसून का रास्ता. मानसून सबसे पहले पूर्वांचल के जिलों (जैसे- बलिया, गोरखपुर, देवरिया) में प्रवेश करता है और फिर मध्य यूपी (लखनऊ, कानपुर) की ओर बढ़ता है. इस रूट को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मानसून रूट कहते हैं.

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एक नजर इस पर भी. (etv bharat gfx)

अब जानते हैं मानसून के दूसरे रूट के बारे में. यह रूट है अरब सागर का रूट. यह मध्य भारत से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचता है इसके बाद मध्यप्रदेश की सीमा से जिलों झांसी, चित्रकूट आदि जिलों से होता हुआ मध्य यूपी होते हुए प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर की ओर बढ़ता है. यह रूट हालांकि थोड़ा छोटा है. हालांकि एंट्री रूट भी यूपी के लिए काफी मायने रखता है.

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2025 में यूपी में हुई बारिश का एक नजारा. (etv bharat file photo)

कहां होता है मानसून का मिलन: यूपी में पहले रूट गोरखपुर और देवरिया से होते हुए जब मानसून मध्य यूपी की ओर आगे बढ़ता है तो कानपुर और लखनऊ जैसे जिलों से होते हुए थोड़ा सुस्त हो जाता है. वहीं, दूसरे रूट यानी झांसी और चित्रकूट के रास्ते अरब सागर वाला मानसून जब यहां पहुंचता है तो दोनों ही मानसून का यहां मिलन होता है. यहीं वजह है कि मध्य यूपी में दोनों मानसून मिलकर अच्छी बारिश करते हैं.

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यूपी में फिर सुहावने मौसम की आस तेज. (etv bharat file photo)

यूपी में कहां होती है सबसे ज्यादा बारिश और कहां कम: अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है. आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से गोरखपुर में जब मानसून प्रवेश करता है तो सबसे ज्यााद बारिश वहीं होती है. एक अनुमान के मुताबिक गोरखपुर जिला ऐसा जहां यूपी की सबसे अधिक औसत वर्षा (लगभग (184.7 सेमी) दर्ज की जाती है. अब बात करते हैं कि सबसे कम बारिश किस जिले में होती है. वह जिला है आगरा, मथुरा और बांदा उसके आसपास के इलाके. यहां मानसून की औसत वर्षा अक्सर सबसे कम दर्ज होती है.

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यूपी में 2025 में दस फीसदी से ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ गई थी. (etv bharat file photo)

भारत में मानसून कहां पहले आएगा: भारत में आधिकारिक तौर पर सबसे पहले मानसून केरल पहुंचता है. 1 जून के आसपास केरल में मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है. इस वर्ष भी मौसम विभाग ने केरल में 1 जून से पहले मानसून पहुंचने की संभावना जताई है. मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने तय समय से थोड़ा पहले, लगभग 26 मई तक केरल के तट पर दस्तक दे सकता है.अगर मानसून केरल में समय पर आ गया तो यह भारत में धीर-धीरे आगे बढ़ेगा और 25 जून तक पूरे देश में फैल जाएगा.

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यूपी में इस बार भी मानसून का बेसब्री से इंतजार. (ani file photo)

इस बार 6 जगहों पर पहले बारिश का अनुमान

  • केरल में मुन्नार
  • केरल में वायनाड
  • कर्नाटक में कूर्ग
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
  • महाराष्ट्र में महाबलेश्वर
  • केरल में एलेप्पी बैकवाटर

यूपी में बारिश कब होगी: यूपी में आमतौर पर मानसूनी बारिश 15 से 20 जून के बीच दस्तक देती है. सबसे पहले राज्य के पूर्वी हिस्सों (बिहार की सीमा से लगे ज़िलों) में बारिश शुरू होती है. इसके बाद बारिश तेजी से आगे बढ़ती है. मानसून से पहले प्री मानसूनी बारिश यूपी में दस्तक देती है. मौसम विभाग की मानें तो गर्मी से तप रहे प्रदेश के लिए 28 मई से 31 मई तक के तीन दिन राहत वाले हो सकते हैं. इस दौरान प्री मानसूनी बारिश प्रदेश के ज्यादातर जिलों में होगी. हालांकि यह बारिश हल्की होगी. तपते मौसम से इससे थोड़ी राहत मिल सकती है.

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2025 में यूपी के कई जिलों में आई थी बाढ़. (etv bharat file photo)

प्री मानसूनी बारिश की वजह क्या है: मौसम विज्ञानियों की माने तो नए पश्चिमी विक्षोभ के बनने और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से आ रही नम हवाओं के चलते प्रदेश को राहत मिलने की संभावना है. यही वजह है कि 28 मई से 31 मई तक तीन दिन कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. इससे तापमान में भी 8 से 10 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

पिछले साल यूपी में कैसी हुई थी बारिश: अगर बीते साल की बात करें तो यूपी में पिछले साल 10 से 15% ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2025 (जून से सितंबर) में औसतन 870 से 900 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. यह सामान्य मानसूनी बारिश से कीरब 10 से 15 प्रतिशत अधिक थी.

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यूपी में मानसून के 2 रूट कौन से? (ani file photo)

इस बार कैसी बारिश होगी: मौसम विभाग की ओर से इस बार छह फीसदी कम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया गया है. आपको बता दें कि भारत में मानसूनी बारिश बेहद अहम है. वार्षिक वर्षा के करीब 70 फीसदी जल से खेतों की सिंचाई होती है. देश के करीब 60 फीसदी से ज्यादा किसान इसी मानसूनी बारिश पर आश्रित हैं.

नौतपा खत्म होने के बाद प्री मानसून तेज होगा: यूपी में इस वक्त नौतपा चल रहे हैं. 25 मई से शुरू हुए नौतपा 3 जून तक चलेंगे. अमूमन नौतपा खत्म होने के बाद प्री मानसून की बारिश की संभावना तेज हो जाती है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यूपी में तीन जून के बाद प्री मानसूनी बारिश की रफ्तार तेज हो सकती है.



मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हुआ है. यह परिवर्तन 5 दिनों तक रहेगा इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की व कुछ जगहों पर मध्यम व कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ-साथ 40 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं . वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.

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Last Updated : May 28, 2026 at 9:32 AM IST

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