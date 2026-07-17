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यूपी में 3 दिनों तक झमाझम बारिश होगी, 40 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज फिर से सक्रिय, 40 जिलों में जोरदार रेन अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मानसून फिर तेज रफ्तार पकड़ने जा रहा है. मौसम विभाग ने आज से अगले तीन दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने यह अलर्ट 40 जिलों के लिए जारी किया है. चलिए जानते हैं आज के मौसम के मिजाज के बारे में.





मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट: उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आज फिर से सक्रिय हो रहा है. जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भारी से ज्यादा भारी और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसूनी द्रोणी वापस उत्तर प्रदेश की ओर खिसकने के कारण आगामी 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों में हो सकती है बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में 1 जून से 16 जुलाई तक अनुमानित बारिश 229.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 167.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 27% कम है. वहीं पिछले 24 घंटे में अनुमानित बारिश 9.4 मिमी के सापेक्ष 1.7 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 82% कम है. इन जिलों में हो सकती है बारिश: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली ,अमेठी, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.