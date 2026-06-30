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यूपी पहुंचा मानसून, कानपुर, अयोध्या, सोनभद्र में बारिश शुरू, 24 घंटे बाद तेज होगी RAIN

मौसम विभाग ने आज 50 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की, जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे यूपी में मानसून के छाने की संभावना.

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यूपी के कुछ जिलों में शुरू हुई बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 10:37 AM IST

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Updated : June 30, 2026 at 11:00 AM IST

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लखनऊ/कानपुर: यूपी में मानसून की एंट्री सोमवार से हो गई है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही 30 जून को कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है. सोमवार और मंगलवार को कानपुर, अयोध्या और सोनभद्र में बारिश शुरू हो गई. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मानसून यूपी के कई जिलों में पहुंच जाएगा. आज 50 से ज्यादा जिलों में मानसूनी बारिश की संभावना है. खासकर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है. इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में कमी आई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है. अधिकतम न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

जानिए क्या कहते मौसम वैज्ञानिक. (Video Credit; ETV Bharat)

पिछले 24 घंटे में हुई बारिश: सोमवार को अयोध्या 11, बहराइच 32.8, बलरामपुर 52, गोंडा 22.8, महाराजगंज 27.4, श्रावस्ती 45, सिद्धार्थ नगर 23.6, सोनभद्र 14.4, लखीमपुर खीरी 8.1, गोरखपुर 6.7, बस्ती 7.6, रामपुर 4.2, कासगंज 6.7, मिलीमीटर की रफ्तार से बारिश रिकॉर्ड की गई.

अनुमान से 59% कम हुई बारिश: उत्तर प्रदेश में 1 जून से 29 जून तक अनुमानित बारिश 89.2 मिमी के सापेक्ष 36.2 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि 59% कम है.

बादल गरजने-बिजली गिरने की चेतावनी इन जिलों में: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, मपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर, महोबा, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद , रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है.

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यूपी में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)

भारी बारिश का अलर्ट इन जिलों में अधिक: देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

झोंकेदार हवा की सम्भावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

दक्षिण-पश्चिमी मानसून प्रगति: 24 घंटे में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और अगले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और गुजरात के बचे हुए हिस्सों में आग बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है.

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यूपी में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बस्ती और बाराबंकी जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 24 घंटों के दौरान किसी भी समय मानसून के प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान किसी भी समय मानसून आने की संभावना है. जिसके दृष्टिगत प्रदेश में 3-4 दिनों में तापमान में 6-8°C की गिरावट होने की संभावना है. वहीं 30 जून से प्रदेश में लू की स्थितियां पूरी तरह से समाप्त हो जाने की संभावना है.

कानपुर में बारिश: कानपुर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है. वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस. एन. सुनील पांडेय ने बताया कि महाराजगंज के पास उत्तर प्रदेश की सीमा पर रुका मानसून जल्द ही आगे बढ़ेगा.

महराजगंज में गिरी बिजली: जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई. 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है.

ये भी पढ़ें- UP में 30 जून से मानसून की एंट्री; 1 से 5 जुलाई तक झमाझम बारिश का अलर्ट

Last Updated : June 30, 2026 at 11:00 AM IST

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