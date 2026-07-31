यूपी में अगस्त में होगी झमाझम बरसात: 1 से 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी
यूपी में अगस्त महीने में मानसून के सक्रिय रहेगा. आईएमडी ने 1 से 6 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 4:35 PM IST
वाराणसी: जुलाई का महीना खत्म हो गया और अब अगस्त के आने की तैयारी है. जुलाई मानसून की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के तमाम हिस्सों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा. मौसम जानकारों की मानें तो 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर जुलाई को मानसूनी दृष्टि से सही माना जा सकता है, लेकिन जुलाई के पूरे महीने यूपी सहित पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में 200 मिलीमीटर से कुछ ज्यादा ही बारिश हुई है जो स्थिति ठीक नहीं मानी जा सकती.
हालांकि, अगस्त को लेकर उम्मीदें ज्यादा हैं और बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे लो प्रेशर का असर दिल्ली सहित बाकी हिस्सों में होने के कारण उत्तर प्रदेश पर भी आने वाले 10 दिनों तक मानसून के मेहरबान रहने की उम्मीद है.
बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक का पूर्वानुमान: इस बारे में आईएमडी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है. आईएमडी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए जारी हुए अगस्त के महीने के प्रेडिक्शन पर अगर गौर किया जाए तो 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक लगातार उत्तर प्रदेश में मानसून के पूरी तरह से सक्रिय रहने का अलर्ट जारी किया जा चुका है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश तक का अलर्ट जारी है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बरसात होने की संभावना जताई जा रही है.
कई जिलों में बारिश की संभावना: इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भू-भौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मानसून सक्रिय है और मानसूनी ट्रफ उत्तर प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है. इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगा. अलर्ट के मुताबिक 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दे रही है. जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज तो नहीं लेकिन मौसम के मिजाज के बदलने और बारिश होने का अलर्ट जारी हो चुका है.
तराई इलाकों में भारी बारिश के संकेत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका व्यापक असर दिखाई देगा. नेपाल से सटे होने की वजह से गोरखपुर समेत कई हिस्सों में भी बारिश जारी रहेगी, जबकि मेरठ, आगरा, बरेली, अलीगढ़ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्से बरसात से भीगे नजर आएंगे. वहीं केंद्रीय मौसम विभाग की तरफ से किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहने वाले डॉ. शिवमंगल सिंह का कहना है कि आने वाले एक महीने को लेकर जो दिल्ली मौसम विभाग की तरफ से हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें अगस्त का महीना जुलाई से बेहतर माना जा रहा है. जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश हुई है और जून-जुलाई मिलाकर लगभग 260 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जबकि जरूरत के मुताबिक देखा जाए तो 370 से ऊपर बारिश जुलाई तक होना जरूरी माना जाता है, स्थिति सूखे की तरफ जा रही है, लेकिन अगस्त के महीने में आने वाले 10 दिनों तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की उम्मीद जताई जा रही है.
अगस्त में होगी झमाझम बारिश: जिसका असर जुलाई खत्म होने के साथ दिखाई भी दे रहा है और लगातार बीते तीन-चार दिनों से कहीं पर तेज तो कहीं पर रुक-रुक कर बरसात हो भी रही है. डॉ. शिवमंगल का कहना है कि यह स्थिति मानसून की दृष्टि से ठीक कही जा सकती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया डेवलप है और बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं. इसलिए अगस्त में किसानों को बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है. खास तौर पर जो भी किसान यह समझ कर अपनी मेड़बंदी नहीं कर रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात का असर अगस्त में दिखाई देगा.
फसलों की सुरक्षा की रणनीति ज़रूरी: मेड़बंदी करने से उनके पास रोपाई का पूरा समय रहेगा और खेतों में पानी भरे इसके लिए उन्हें अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो लापरवाही भारी पड़ेगी. वहीं वह किसान जिन्होंने तिल, दलहन, बाजरा और अन्य फसलें लगाई हैं उनको खेतों से पानी निकालने की तैयारी भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी अगर रुका तो फसल खराब होगी और नुकसान होगा. इसके लिए हमने पहले से ही किसानों को अलर्ट करने के लिए कहा है और हम लगातार अलग-अलग हिस्सों में किसानों तक अपने यह मैसेज पहुंचा रहे हैं, ताकि किसान भाई आने वाले मौसम से रूबरू हों और अपनी तैयारियां शुरू कर दें. इस बारे में मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मानसून ट्रफ जिसे मानसून द्रोणिका के नाम से भी जाना जाता है जुलाई के महीने में लो प्रेशर कम होने के कारण खिसक रही थी, लेकिन एक बार फिर से इसके मजबूत होने के चांसेस दिख रहे हैं.
मानसून ट्रफ के मजबूत होने से सुधरेगी स्थिति: अगस्त में लो प्रेशर लगातार क्रिएट होने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है. जिसके कारण अगस्त में जुलाई की अपेक्षा बारिश अच्छी हो सकती है. हालांकि परिस्थितियां कब बदल जाएंगी, यह बंगाल की खाड़ी की स्थिति पर निर्भर करेगा, यदि लो प्रेशर कमजोर होता है तो मानसून कमजोर पड़ेगा और इसका असर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देगा, लेकिन जो स्थिति है उस हिसाब से अगस्त अच्छी बारिश के संकेत लेकर आ रहा है और जुलाई और जून की जो कमी है उसे पूरा तो नहीं किया जा सकेगा लेकिन स्थिति बिगड़ने से बच सकती है.
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