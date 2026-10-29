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यूपी MLC चुनाव: भाजपा 6, सपा 5 सीटें जीतीं, जानिए 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

यूपी MLC चुनाव का 2027 चुनाव पर क्या होगा असर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक खंड की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है. नतीजों में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि छह सीटें भाजपा के खाते में गईं. पिछले चुनाव में सपा को सिर्फ तीन सीटें मिली थीं और भाजपा ने आठ सीटें जीती थीं. इस बार सपा ने भाजपा से दो सीटें छीन ली हैं. इनमें लखनऊ खंड स्नातक सीट से कांति सिंह और आगरा खंड शिक्षक सीट से आकाश अग्रवाल विजयी रहे.

सवाल उठ रहा है कि क्या सपा की यह बढ़त उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नए संकेत की ओर इशारा करती है. आने वाले विधानसभा चुनाव पर इन नतीजों का क्या असर पड़ सकता है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी वाराणसी की शिक्षक और स्नातक, दोनों सीटों पर जीत हासिल की है.

सपा पूरी ताकत से लड़ी : उन्होंने गोरखपुर का भी जिक्र किया, जहां निर्दलीय उम्मीदवार और सपा प्रत्याशी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला. भाजपा उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी को बहुत कम अंतर से जीत मिली. मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद दूसरे स्थान पर राजीव यादव रहे और तीसरे स्थान पर सपा के संजयन त्रिपाठी. सपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और प्रमाण पत्र मिलने तक कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर डटे रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस में मतगणना को धीमा किया गया और नतीजे तीसरे दिन घोषित हुए. यह इस बात का सीधा संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के नेता, कार्यकर्ता और मतदाता सरकार बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.