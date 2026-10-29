यूपी MLC चुनाव: भाजपा 6, सपा 5 सीटें जीतीं, जानिए 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?
पिछले चुनाव में सपा को तीन सीटें मिली थीं. इस बार सपा ने भाजपा से दो सीटें छीन ली हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:32 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक खंड की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है. नतीजों में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि छह सीटें भाजपा के खाते में गईं. पिछले चुनाव में सपा को सिर्फ तीन सीटें मिली थीं और भाजपा ने आठ सीटें जीती थीं. इस बार सपा ने भाजपा से दो सीटें छीन ली हैं. इनमें लखनऊ खंड स्नातक सीट से कांति सिंह और आगरा खंड शिक्षक सीट से आकाश अग्रवाल विजयी रहे.
सवाल उठ रहा है कि क्या सपा की यह बढ़त उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नए संकेत की ओर इशारा करती है. आने वाले विधानसभा चुनाव पर इन नतीजों का क्या असर पड़ सकता है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी ने पिछली बार की तरह इस बार भी वाराणसी की शिक्षक और स्नातक, दोनों सीटों पर जीत हासिल की है.
सपा पूरी ताकत से लड़ी : उन्होंने गोरखपुर का भी जिक्र किया, जहां निर्दलीय उम्मीदवार और सपा प्रत्याशी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला. भाजपा उम्मीदवार ध्रुव कुमार त्रिपाठी को बहुत कम अंतर से जीत मिली. मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद दूसरे स्थान पर राजीव यादव रहे और तीसरे स्थान पर सपा के संजयन त्रिपाठी. सपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और प्रमाण पत्र मिलने तक कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर डटे रहे.
उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस में मतगणना को धीमा किया गया और नतीजे तीसरे दिन घोषित हुए. यह इस बात का सीधा संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के नेता, कार्यकर्ता और मतदाता सरकार बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
क्या यूजीसी गाइडलाइन पड़ी भारी? राजनीतिक विशेषज्ञ अतहर हुसैन ने कहा कि ये नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत कुछ बयां करते हैं. तीन दिन तक चली मतगणना के दौरान सपा नेता डटे रहे और पार्टी उम्मीदवारों को जीत मिलती रही. इससे साफ है कि मतदान के बाद प्रशासन के स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए सपा ने पूरी तैयारी कर ली है. हालांकि, 2027 में मतदाता किस मुद्दे को आधार बनाकर वोट करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
उन्होंने कहा कि यह चुनाव पढ़े-लिखे मतदाताओं का था. ऐसे में यह सवाल अहम है कि क्या यूजीसी गाइडलाइन लाना भाजपा को भारी पड़ गया. पिछले कुछ महीनों से इसके विरोध में सवर्ण छात्र-छात्राएं सड़कों पर दिखे हैं और भाजपा आलोचनाओं के घेरे में रही है. यह एक अहम फैक्टर हो सकता है, जिसके चलते मतदाता भाजपा से सपा की ओर आया.
अखिलेश यादव ने भी रखी नजर : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर पल-पल की जानकारी लेते रहे. इस दौरान उन्होंने मतगणना को लेकर 15 से 20 सोशल मीडिया पोस्ट किए. उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों पर गड़बड़ी, काउंटिंग में देरी और रीकाउंटिंग कराने के आरोप लगाए. साथ ही कार्यकर्ताओं से मतगणना स्थल पर डटे रहने की अपील की. वहीं, सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पढ़े-लिखे मतदाताओं का चुनाव था. जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए.
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