MLC चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, सपा का होगा सफाया, केशव मौर्य का कौशांबी में बड़ा बयान
जंतर-मंतर पर विदेशी शक्तियों से मिलकर साजिश रच रहा विपक्ष: केशव मौर्य
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:58 PM IST
कौशांबी: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है.अपने गृह जिले कौशांबी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कहा कि विदेशी शक्तियों से मिलकर विपक्ष देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है, लेकिन जनता उनकी चाल समझ चुकी है और इनके सारे आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुके हैं. एमएलसी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए 2027 के सेमीफाइनल का बिगुल फूंक दिया.
केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को कौशांबी में बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी अशोक राठौर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. अपने संबोधन में केशव मौर्य ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों की जमकर प्रहार किए. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर चल रहे धरने पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है. इतना ही नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने की विपक्षी कवायद को उन्होंने सीधे तौर पर 'राष्ट्रीय अपराध' करार दे दिया.
डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि विपक्ष ने हमेशा संविधान की हत्या करने की कोशिश की है और आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है. चुनावी समीकरणों पर बात करते हुए डिप्टी सीएम ने इस एमएलसी चुनाव को साल 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा.
कौशांबी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह सांसद जरूर बन गए हैं, लेकिन राजनीति में अभी बच्चे हैं. सपा अपनी ताकत देख ले कि वह कितने पानी में है. इसके साथ ही सपा प्रत्याशी मान सिंह यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्याशी ने 13 हजार फर्जी डिग्रियां बेची हैं. वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि देश की जनता ने अब चोरों को वोट देना बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचार की असली दवाई केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है. विपक्ष एसआईआर के नाम पर केवल नौटंकी कर रहा है और साइकिल का भविष्य अब पूरी तरह अंधकारमय हो चुका है.
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