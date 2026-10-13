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MLC चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, सपा का होगा सफाया, केशव मौर्य का कौशांबी में बड़ा बयान

कौशांबी में चुनावी रैली ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है.अपने गृह जिले कौशांबी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कहा कि विदेशी शक्तियों से मिलकर विपक्ष देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है, लेकिन जनता उनकी चाल समझ चुकी है और इनके सारे आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुके हैं. एमएलसी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए 2027 के सेमीफाइनल का बिगुल फूंक दिया.

केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को कौशांबी में बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी अशोक राठौर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. अपने संबोधन में केशव मौर्य ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों की जमकर प्रहार किए. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर चल रहे धरने पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है. इतना ही नहीं, देश के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने की विपक्षी कवायद को उन्होंने सीधे तौर पर 'राष्ट्रीय अपराध' करार दे दिया.