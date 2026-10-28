UP MLC चुनाव: भाजपा के उमेश द्विवेदी ने लगाई जीत की हैट्रिक
उमेश द्विवेदी राजनीतिक सफर और इतिहास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:52 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने एक बार फिर चुनाव जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है. उन्होंने इस चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद यह साबित कर दिया है कि शिक्षकों के हित की बात करने से उन्हें शिक्षकों का समर्थन मिला है. एक बार फिर सदन में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्हें चुना है.
जीत की हैट्रिक: उमेश द्विवेदी ने पहली बार साल 2008 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था. हालांकि उस चुनाव में उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई थी. इसके बाद वर्ष 2014 में उन्होंने फिर से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें सफलता हासिल हुई. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उन्हें शिक्षकों ने चुना. 2019 में उमेश द्विवेदी निर्दलीय से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए. उन्होंने आधिकारिक रूप से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली. इसके बाद 2020 के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी पेश की और फिर से चुनाव जीत कर विधान परिषद में शिक्षकों की आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे.
विरोधियों पर भारी: 2020 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें 765 वोट मिले थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी डॉ. महेंद्र नाथ राय को 3247 मतों से हराकर बड़ी जीत हासिल की. मई 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से लखनऊ शिक्षक निर्वाचन के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस चुनाव में भी तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा. समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार को उन्होंने 3652 मतों से हराकर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई.
उमेश द्विवेदी का जन्म यूपी के लालगंज में हुआ. हेमवती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय लालगंज से स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल की. उन्होंने रायबरेली में ऊंचाहार में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की स्थापना की. उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी काम किया.
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