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यूपी एमएलसी चुनाव में सपा का बड़ा दांव: गोरखपुर से संजयन त्रिपाठी और आगरा से आकाश अग्रवाल बने प्रत्याशी

सपा ने गोरखपुर-फैजाबाद से भाजपा बागी संजयन त्रिपाठी और आगरा खंड शिक्षक सीट से आकाश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर बड़ा उलटफेर किया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:16 PM IST

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गोरखपुर/आगरा: उत्तर प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक और स्नातक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. गोरखपुर-फैजाबाद और आगरा खंड शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी ने अचानक अपने प्रत्याशी बदलकर विरोधियों को चौंका दिया है. गोरखपुर-फैजाबाद सीट से भाजपा के प्रमुख दावेदार रहे डॉ. संजयन त्रिपाठी को पार्टी का टिकट न मिलने पर सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना लिया है. इसके साथ ही पूर्व में घोषित सपा प्रत्याशी कमलेश यादव का टिकट काट दिया गया है.

बीजेपी के वफादार रहे संजयन त्रिपाठी ने थामा सपा का दामन: ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. संजयन त्रिपाठी ने बताया कि वे वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी वफादारी से समर्पित थे. दो बार बहुत कम अंतर से चुनाव हारने के बावजूद वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बना दिया. संजयन ने सवाल उठाया कि ध्रुव कुमार त्रिपाठी टिकट मिलने तक भाजपा के सदस्य भी नहीं थे. सपा मुखिया अखिलेश यादव से न्योता मिलने के बाद अब उन्होंने निर्दलीय के बजाय सपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोक दी है.

बीजेपी प्रत्याशी की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल: संजयन त्रिपाठी को माध्यमिक शिक्षक संघ ठाकुरई गुट, वित्त विहीन शिक्षक महासंघ और मदरसा शिक्षक संघ समेत कई प्रमुख संगठनों का खुला समर्थन मिल चुका है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके समर्पित समर्थकों और उन शिक्षकों का है जिनका भरोसा वे कभी टूटने नहीं देंगे. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस शर्मा गुट ने उन्हें तीन बार एमएलसी बनाया, उसे छोड़कर वे पाले में चले गए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन और शिक्षकों की मूल समस्याओं पर मौजूदा एमएलसी हमेशा खामोश रहे.

आगरा खंड शिक्षक सीट पर भी सपा का बड़ा उलटफेर: दूसरी ओर आगरा खंड शिक्षक सीट पर भी सपा ने बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए अपने प्रत्याशी प्रकाश चंद्र गुप्ता का टिकट काट दिया है. वर्ष 2020 में निर्दलीय चुनाव जीतकर भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले मौजूदा एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल ने लखनऊ में सपा की सदस्यता ले ली. अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने के बाद सपा ने उन्हें आगरा खंड शिक्षक से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया. भाजपा से टिकट न मिलने के बाद आकाश अग्रवाल के इस कदम से आगरा और गोरखपुर दोनों क्षेत्रों के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं.

ये रहा था परिणाम-

पार्टीप्रत्याशी का नामप्राप्त मत
निर्दलीयडॉ. आकाश अग्रवाल5798
भाजपाडॉ. दिनेश चंद वशिष्ठ3685
निर्दलीयजगवीश किशोर जैन2952
निर्दलीयगुमान सिंह यादव2255
निर्दलीयनिरंजन सिंह सोलंकी2107
सपाहेवेन्द्र सिंह हऊआ चौधरी1509

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संजयन त्रिपाठी सपा प्रत्याशी
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