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यूपी एमएलसी चुनाव में सपा का बड़ा दांव: गोरखपुर से संजयन त्रिपाठी और आगरा से आकाश अग्रवाल बने प्रत्याशी

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गोरखपुर/आगरा: उत्तर प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक और स्नातक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. गोरखपुर-फैजाबाद और आगरा खंड शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी ने अचानक अपने प्रत्याशी बदलकर विरोधियों को चौंका दिया है. गोरखपुर-फैजाबाद सीट से भाजपा के प्रमुख दावेदार रहे डॉ. संजयन त्रिपाठी को पार्टी का टिकट न मिलने पर सपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना लिया है. इसके साथ ही पूर्व में घोषित सपा प्रत्याशी कमलेश यादव का टिकट काट दिया गया है.