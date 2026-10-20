यूपी में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव, पंकज चौधरी ने BJP के सभी 11 प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट
यूपी में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी 11 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 4:55 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को होने वाले स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वीडियो संदेश जारी कर मतदाताओं से पार्टी के सभी 11 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि मतदाताओं का एक-एक वोट उत्तर प्रदेश को शिक्षा और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
शिक्षा, विकास और सुशासन को लेकर भाजपा का संदेश: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने वीडियो संदेश में मतदाताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि ये चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में शिक्षा, स्वाभिमान, विकास और सुशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने का भी मौका हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन और विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है. पंकज चौधरी ने शिक्षकों को समाज की धरोहर बताते हुए कहा कि वे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों, सेवा, सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए काम किया है.
भाजपा के सभी 11 प्रत्याशियों को जिताने की अपील: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने ऐसे कर्मठ, निष्ठावान और अनुभवी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो विधान परिषद में शिक्षकों और स्नातकों की आवाज बनेंगे और उनके हितों के लिए काम करेंगे. उनके मुताबिक, पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशी समाज, शिक्षा और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित हैं. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 23 अक्टूबर को मतदान के दौरान भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के नाम के आगे प्रथम वरीयता का वोट दें और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं. उन्होंने दोहराया कि हर वोट प्रदेश में शिक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है.
स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी: भाजपा ने पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं. इनमें लखनऊ स्नातक सीट से अवनीश कुमार सिंह, आगरा से डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह, वाराणसी से केदारनाथ सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी से अशोक कुमार राठौर शामिल हैं.
शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार: शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा ने छह निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी घोषित किए हैं. लखनऊ शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी, आगरा से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी, मेरठ से श्रीचंद शर्मा, बरेली-मुरादाबाद से डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, वाराणसी से डॉ. प्रमोद मिश्रा और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं.
सपा ने भी उतारे अपने प्रत्याशी: समाजवादी पार्टी ने भी शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ से सुशील कुमार पटेल, वाराणसी-मिर्जापुर से लाल बिहारी यादव, गोरखपुर-फैजाबाद से डॉ. संजयन त्रिपाठी (पूर्व में कमलेश यादव), मेरठ-गाजियाबाद से डॉ. नितिन कुमार तोमर, आगरा-अलीगढ़ से डॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता और बरेली-मुरादाबाद से हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर चुनाव लड़ रहे हैं.
स्नातक सीटों पर सपा के उम्मीदवार: स्नातक एमएलसी सीटों पर सपा ने लखनऊ से कांति सिंह, वाराणसी-मिर्जापुर से आशुतोष सिन्हा, इलाहाबाद-झांसी से डॉ. मान सिंह यादव, मेरठ-सहारनपुर से प्रमेंद्र भाटी और आगरा से डॉ. आकाश अग्रवाल (पूर्व में शशांक यादव) को प्रत्याशी बनाया है. इस तरह स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा और सपा के प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत के लिए मैदान में हैं. अब मतदाताओं के वोट से तय होगा कि विधान परिषद में इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा.
यह भी पढ़ें- विधान परिषद की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा : राकेश सचान