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यूपी में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव, पंकज चौधरी ने BJP के सभी 11 प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट

शिक्षा और विकास के मुद्दे पर पंकज चौधरी ने दिया संदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को होने वाले स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वीडियो संदेश जारी कर मतदाताओं से पार्टी के सभी 11 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि मतदाताओं का एक-एक वोट उत्तर प्रदेश को शिक्षा और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का संदेश. (Video Credit: ETV Bharat) शिक्षा, विकास और सुशासन को लेकर भाजपा का संदेश: प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने वीडियो संदेश में मतदाताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि ये चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में शिक्षा, स्वाभिमान, विकास और सुशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने का भी मौका हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन और विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है. पंकज चौधरी ने शिक्षकों को समाज की धरोहर बताते हुए कहा कि वे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों, सेवा, सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए काम किया है. भाजपा के सभी 11 प्रत्याशियों को जिताने की अपील: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने ऐसे कर्मठ, निष्ठावान और अनुभवी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जो विधान परिषद में शिक्षकों और स्नातकों की आवाज बनेंगे और उनके हितों के लिए काम करेंगे. उनके मुताबिक, पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशी समाज, शिक्षा और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित हैं. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 23 अक्टूबर को मतदान के दौरान भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के नाम के आगे प्रथम वरीयता का वोट दें और उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं. उन्होंने दोहराया कि हर वोट प्रदेश में शिक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है. स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी: भाजपा ने पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं. इनमें लखनऊ स्नातक सीट से अवनीश कुमार सिंह, आगरा से डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह, वाराणसी से केदारनाथ सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी से अशोक कुमार राठौर शामिल हैं.