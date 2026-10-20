ETV Bharat / state

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के वोटर ऐसे घर बैठे जानेंगे पोलिंग बूथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से चार बजे तक मतदान निर्धारित है. मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.





ऐसे जान सकेंगे पोलिंग स्टेशन

उन्होंने बताया कि मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर अपने मतदेय स्थल एवं मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित नए पॉपअप नोटिफिकेशन "Search your polling station by name for Graduate and Teacher Constituency" पर क्लिक करना होगा. इसके बाद संबंधित स्नातक अथवा शिक्षक निर्वाचन जनपद का चयन कर अपना नाम या संबंधी का नाम या दोनों के नाम की प्रविष्टि करें या फिर मतदाता या संबंधी के नाम का प्रथम/द्वितीय अंकन की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. संबंधित मतदाता को उसके मतदेय स्थल और मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी.





वोटरों को पहचान पत्र पेश करना होगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. अगर कोई मतदाता किसी कारणवश मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपनी पहचान सिद्ध कर सकता है.





उन्होंने बताया कि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र और संबंधित शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक की शैक्षणिक संस्था की तरफ से जारी सेवा पहचान-पत्र शामिल हैं.



इसके अलावा विश्वविद्यालय की तरफ से जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पूर्व वेबसाइट के माध्यम से अपने मतदेय स्थल व मतदाता सूची में क्रम संख्या की जानकारी प्राप्त कर लें. निर्धारित पहचान दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें.



