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आगरा MLC चुनाव में लापरवाही के दोषी 6 अधिकारी निलंबित; 21 अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरी गाज

आगरा MLC चुनाव में लापरवाही के दोषी 6 अधिकारी निलंबित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा: यूपी एमएलसी चुनाव-2026 में आगरा में हुई बूथ कैप्चरिंग मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ हीं 5 पीठासीन अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर 2026 को हुए मतदान में शिथिल पर्यवेक्षण, पोलिंग स्टेशन के भीतर और आस-पास समुचित नियंत्रण न रखने आदि गंभीर चूक के लिए दोषी पाए गए 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं.