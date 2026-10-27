आगरा MLC चुनाव में लापरवाही के दोषी 6 अधिकारी निलंबित; 21 अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरी गाज
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 08.00 बजे से प्रारंभ होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:23 AM IST
लखनऊ/आगरा: यूपी एमएलसी चुनाव-2026 में आगरा में हुई बूथ कैप्चरिंग मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. साथ हीं 5 पीठासीन अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर 2026 को हुए मतदान में शिथिल पर्यवेक्षण, पोलिंग स्टेशन के भीतर और आस-पास समुचित नियंत्रण न रखने आदि गंभीर चूक के लिए दोषी पाए गए 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं.
निलंबित किए गए अधिकारियों में मतदेय स्थल संख्या 21 क्षेत्र पंचायत कार्यालय सैंया कक्ष संख्या 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट ओपी चक, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, आगरा, सेक्टर पुलिस अधिकारी, हरिशरण सिंह, इंस्पेक्टर अपराध शाखा, सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार, एत्मद्दौला पुलिस स्टेशन, आगरा, मतदेय स्थल संख्या 26 क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद कक्ष सं० 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट विशाल राठौर, क्षेत्रीय वनाधिकारी, फतेहाबाद, आगरा, सेक्टर पुलिस अधिकारी पुरुषोत्तम पाल, एडिशनल इंस्पेक्टर, फतेहाबाद, आगरा, सब इंस्पेक्टर सुमित त्यागी, एकता पुलिस स्टेशन, आगरा के नाम शामिल हैं.
इसके अलावा आयोग द्वारा इन मतदेय स्थलों पर तैनात मतदान कार्मिकों 2 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी और पुलिस कार्मिकों में 5 हेड कांस्टेबल, 11 कांस्टेबल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 08.00 बजे से प्रारंभ होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतगणना के दौरान सभी मतगणना केंद्रों पर 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऑटो स्विच जनरेटर आदि की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से रखी जाए, ताकि मतगणना कार्य किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो.
उन्होंने मतगणना केंद्रों पर मतगणना समाप्त होने तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ हीं मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की समुचित व्यवस्था करने को कहा है. मतगणना कार्य में लगाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी समय से निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
रिणवा ने कहा कि मतगणना केंद्रों के भीतर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति न दी जाए. प्रत्येक मतगणना टेबल पर आवश्यक स्टेशनरी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
विधान परिषद निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण मतगणना में अधिक समय लगने की संभावना रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों को रिजर्व ड्यूटी में भी रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मतगणना कार्य सुचारु रूप से जारी रह सके.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों की विधिवत जानकारी उपलब्ध कराने और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक बैज आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतगणना का समस्त कार्य निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 राज्य विधान परिषद निर्वाचन से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराया जाए. सभी संबंधित अधिकारी मतगणना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि मतगणना की समस्त व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना के दौरान नियमों और निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.
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