यूपी में चक्रवात मोंथा से फसल नष्ट होने पर न हो किसान परेशान, मुआवजा पाने के लिए बस करनी होगी एक कॉल

चक्रवात मोंथा ने बिछाई धान की फसलें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोंथा अब मिर्जापुर जनपद में अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है. बीते दिनों से जारी बारिश और तेज आंधी के कारण धान की खड़ी फसलें खेतों में बिछ गई हैं, जिससे किसानों को चिंता हो गई है. हालांकि, कृषि विभाग ने किसानों को आश्वस्त करते हुए मुआवजा देने की घोषणा की है. देखे मिर्जापुर के किसानों का क्या कहना. (Video Credit; ETV Bharat) किन-किन क्षेत्रों में मोंथा का असर: जिले के राजगढ़, हलिया, लालगंज, नारायनपुर और जमालपुर जैसे इलाकों में धान की फसलें चक्रवात के कारण गिर गई हैं. राजगढ़ के लूसा गांव के किसान तुलसी राम और भगवान दास ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मौसम की खराबी के कारण धान की फसल गिर रही है, जिससे पशुओं के लिए पुआल भी नहीं बचेगा. किसानों का अनुमान है कि अब तक 30 से 40 प्रतिशत धान की फसल खराब हो चुकी है, और यदि मौसम ऐसा ही रहा तो पूरी फसल चौपट होने की आशंका है. मुआवजे का प्लान: उपनिदेशक कृषि, विकेश पटेल ने किसानों को परेशान न होने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि कोई भी किसान जिसकी फसल खराब हुई हो, वह टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है. मोथा चक्रवात का असर फिलहाल हल्का है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव 30 और 31 अक्टूबर को रहने की आशंका है. धान की फसल बर्बाद (Photo Credit; ETV Bharat) फसल बीमा और शिकायत प्रक्रिया: विकेश पटेल के अनुसार, खरीफ सीजन में जिले के 41,000 किसानों ने फसल बीमा कराया है. इन बीमा धारक किसानों से अनुरोध है कि यदि उनके क्षेत्र में धान की फसलें गिरती हैं या प्रभावित होती हैं, तो वे फसल प्रभावित होने के 75 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इससे बीमा कंपनी सर्वेक्षण कर मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएगी. चक्रवात मोंथा से धान की फसल बर्बाद (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसे करें बीमा- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक: जिन किसानों के पास KCC है, उनका बीमा बैंक के माध्यम से किया जाता है. गैर-KCC धारक: ये किसान जन सेवा केंद्र पर अपना आधार कार्ड और खतौनी जमा करके प्रीमियम भरवा सकते हैं. बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी बीमा का लाभ मिल सकता है. इसके लिए उन्हें किसान प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन सेवा केंद्र पर अपनी बैंक डिटेल के साथ अपलोड करना होगा. चक्रवात मोंथा से धान की फसल बर्बाद (Photo Credit; ETV Bharat) शिकायत दर्ज करने के तरीके और लाभ- ऑनलाइन: किसान 14447 टोल फ्री नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत कंप्लेंट नंबर मिल जाता है और बार-बार कृषि विभाग या बीमा कंपनी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

जिन किसानों के पास KCC है, उनका बीमा बैंक के माध्यम से किया जाता है. गैर-KCC धारक: ये किसान जन सेवा केंद्र पर अपना आधार कार्ड और खतौनी जमा करके प्रीमियम भरवा सकते हैं.

ये किसान जन सेवा केंद्र पर अपना आधार कार्ड और खतौनी जमा करके प्रीमियम भरवा सकते हैं. बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी बीमा का लाभ मिल सकता है. इसके लिए उन्हें किसान प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन सेवा केंद्र पर अपनी बैंक डिटेल के साथ अपलोड करना होगा. चक्रवात मोंथा से धान की फसल बर्बाद (Photo Credit; ETV Bharat) शिकायत दर्ज करने के तरीके और लाभ- ऑनलाइन: किसान 14447 टोल फ्री नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत कंप्लेंट नंबर मिल जाता है और बार-बार कृषि विभाग या बीमा कंपनी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती.