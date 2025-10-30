यूपी में चक्रवात मोंथा से फसल नष्ट होने पर न हो किसान परेशान, मुआवजा पाने के लिए बस करनी होगी एक कॉल
धान किसानों को मिलेगी राहत, मोंथा से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, टोल फ्री नंबर जारी.
Published : October 30, 2025 at 3:17 PM IST
मिर्जापुर: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोंथा अब मिर्जापुर जनपद में अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है. बीते दिनों से जारी बारिश और तेज आंधी के कारण धान की खड़ी फसलें खेतों में बिछ गई हैं, जिससे किसानों को चिंता हो गई है. हालांकि, कृषि विभाग ने किसानों को आश्वस्त करते हुए मुआवजा देने की घोषणा की है.
किन-किन क्षेत्रों में मोंथा का असर: जिले के राजगढ़, हलिया, लालगंज, नारायनपुर और जमालपुर जैसे इलाकों में धान की फसलें चक्रवात के कारण गिर गई हैं. राजगढ़ के लूसा गांव के किसान तुलसी राम और भगवान दास ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मौसम की खराबी के कारण धान की फसल गिर रही है, जिससे पशुओं के लिए पुआल भी नहीं बचेगा. किसानों का अनुमान है कि अब तक 30 से 40 प्रतिशत धान की फसल खराब हो चुकी है, और यदि मौसम ऐसा ही रहा तो पूरी फसल चौपट होने की आशंका है.
मुआवजे का प्लान: उपनिदेशक कृषि, विकेश पटेल ने किसानों को परेशान न होने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि कोई भी किसान जिसकी फसल खराब हुई हो, वह टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है. मोथा चक्रवात का असर फिलहाल हल्का है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव 30 और 31 अक्टूबर को रहने की आशंका है.
फसल बीमा और शिकायत प्रक्रिया: विकेश पटेल के अनुसार, खरीफ सीजन में जिले के 41,000 किसानों ने फसल बीमा कराया है. इन बीमा धारक किसानों से अनुरोध है कि यदि उनके क्षेत्र में धान की फसलें गिरती हैं या प्रभावित होती हैं, तो वे फसल प्रभावित होने के 75 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इससे बीमा कंपनी सर्वेक्षण कर मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएगी.
ऐसे करें बीमा-
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक: जिन किसानों के पास KCC है, उनका बीमा बैंक के माध्यम से किया जाता है.
- गैर-KCC धारक: ये किसान जन सेवा केंद्र पर अपना आधार कार्ड और खतौनी जमा करके प्रीमियम भरवा सकते हैं.
- बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी बीमा का लाभ मिल सकता है. इसके लिए उन्हें किसान प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन सेवा केंद्र पर अपनी बैंक डिटेल के साथ अपलोड करना होगा.
शिकायत दर्ज करने के तरीके और लाभ-
ऑनलाइन: किसान 14447 टोल फ्री नंबर पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत कंप्लेंट नंबर मिल जाता है और बार-बार कृषि विभाग या बीमा कंपनी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती.
ऑफलाइन: किसान कृषि विभाग में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है.
मुआवजे की प्रक्रिया:
1. सर्वे: शिकायत दर्ज होने के 10 दिन के भीतर बीमा और कृषि विभाग के कर्मचारी मिलकर खेत का सर्वेक्षण करेंगे.
2. फॉर्म भरना: बीमा और कृषि अधिकारी किसान से एक फॉर्म भरवाएंगे, जिस पर तीनों (अधिकारियों और किसान) के हस्ताक्षर होंगे.
3. भुगतान: इसके बाद 45 दिनों के अंदर मुआवजा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
बढ़े हुए मुआवजे और प्रीमियम दरें (मिर्जापुर के लिए)-
मिर्जापुर में धान, बाजरा, मूंगफली, मक्का और तिल की फसलों का बीमा अधिक कराया गया है.
धान: प्रति हेक्टेयर 1826 रुपए प्रीमियम, पूर्ण क्षति पर 91300 रुपए मुआवजा.
मूंगफली: प्रति हेक्टेयर 1612 रुपए प्रीमियम, पूर्ण क्षति पर 80600 रुपए मुआवजा.
बाजरा: प्रति हेक्टेयर 626 रुपए प्रीमियम, पूर्ण क्षति पर 21300 रुपए मुआवजा.
तिल: प्रति हेक्टेयर 220 रुपए प्रीमियम, पूर्ण क्षति पर 11000 रुपए मुआवजा.
(नोट-1) यदि फसल पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, तो सर्वेक्षण के बाद हुए नुकसान के प्रतिशत के आधार पर सहायता राशि निर्धारित की जाएगी.
बाढ़ प्रभावित किसानों को भी सहायता: उपनिदेशक कृषि विकेश पटेल ने बताया कि जिले में बाढ़ के समय लगभग 300 राजस्व गांव प्रभावित हुए थे, जिनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और शीघ्र ही किसानों के खातों में अनुदान राशि भेजी जाएगी.
वहीं मोथा चक्रवात के मद्देनजर उपनिदेशक कृषि विकेश पटेल ने किसानों से अपील की है कि तेज बारिश और आंधी की संभावना को देखते हुए वे फिलहाल धान की कटाई न करें.
(नोट-2) बाढ़ से प्रभावित किसानों के जो बीमा हुए रहते हैं उनको 25% तत्काल राहत दी जाती है इसके बाद क्रॉप कटिंग फसल की कराई जाती है क्राफ्ट कटिंग में जितना फसल निकलता है उसके प्रतिशत के अनुसार दी जाती है.
