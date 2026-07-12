कहानी मिर्जापुर के लाल पेड़े की; शिल्पा शेट्टी को भी भाया स्वाद, यूपी के 3 लजीज पेड़ों के बारे में भी जानिए
योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना (ODOP) के तहत किया शामिल, माता विंध्यवासिनी के प्रसाद में भी खूब चढ़ाए जाते.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 1:08 PM IST
मिर्जापुर: आपने सुना होगा यूपी में मथुरा का पेड़ा और बनारस का लाल पेड़ा तो काफी फेमस है जिसकी मिठास विदेशों तक मशहूर है. ऐसे में यूपी में पेड़ा को लेकर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने आपमें एक अलग ही खासियत रखते हैं. ऐसे में मिर्जापुर के मशहूर लाल पेड़ा को योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना (ODOP) के तहत शामिल किया है. मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में भी ले जाते हैं. कुछ दिन पहले मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आई शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पेड़ा खरीदा था.
जर्मनी से आयी पेड़े की डिमांड: बता दें, मिर्जापुर के लाल पेड़े की मिठास, राहगीरों और लोगों के कदम को थाम लेती है. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित शिवपुर गांव में लाल पेड़े की दुकान है. लाल पेड़े की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेश तक है. पेड़े के दुकान पर खरीदारी करने आए राजकुमार ने बताया कि देश के साथ विदेश तक पेड़े का डिमांड रहता है हमने खुद जर्मनी पेड़ा भेजा है.
लगभग 80 साल पुरानी दुकान: लाल पेड़े की दुकान की शुरुआत लगभग 80 साल पहले यहां शिवपुर के रहने वाले राकेश मोदनवाल के घर से हुई थी. इसको इनके परदादा गंगा प्रसाद ने शुरू किया था, फिर चंद्रशेखर प्रसाद, फिर महेश प्रसाद अब चौथी पीढ़ी के राकेश मोदनवाल पेड़ा बना रहे हैं.
ODOP में शामिल पेड़ा: राकेश मोदनवाल बताते हैं, शिवपुर में अब 10 दुकानें अंदर हैं, तो 10 दुकानें बाहर भी हैं. जिले का टॉप पेड़ा है इसलिए वन जिला वन व्यंजन में रखा गया है. उन्होंने बताया कि इसका रामेश्वर मंदिर विंध्याचल और मां विंध्यवासिनी मंदिर में भोग भी लगता रहता है, इसका सोंध ऐसा है कि हर किसी का मन करेगा कि इसे चख लिया जाए.
व्रत में भी खा सकते पेड़ा: दुकान चला रहे अनिल कुमार ने बताया कि इस पेड़े को फलाहार के रूप में भी लोग खा सकते है. हाल ही में शिल्पा शेट्टी मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आई थी. लाल पेड़े को स्थानीय पंडा से खरीद कर ले गईं.
ऐसा बनता पेड़ा: दुकानदार राजन प्रसाद ने बताया कि 70 से 80 साल पुरानी दुकान है. यह पेड़ा खोवा, चीनी, इलायची से बनता है. इसे बनाने में डेढ़ से 2 घंटे लग जाते हैं. पहले इसे आग में भूनना होता है और 2 घंटे लगभग इसको पूरी तरह से तैयार होने में लगता है. एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत शामिल होने पर बहुत खुशी है.
ये भी जानें-
- लाल पेड़े की शिवपुर में 10 दुकान अंदर तो 10 दुकान लगभग हाईवे पर हैं.
- मजेहरा गांव के हाइवे पर भी कई दुकानें है.
- 5 से 10 साल पहले पेड़े का दाम 250 से 300 रुपए हुआ करता था.
- अब बढ़कर 440 रुपये हो गया है.
- हर दुकानदार लगभग 2000 से 3000 रुपये की बिक्री हर दिन कर लेता है.
- पेड़ा डेली बनता है और डेली बिकता है.
- एक दुकानदार महीने का लगभग 60,000 से 90,000 रुपए तक का पेड़ा बेचता है.
- नवरात्र में इसकी डिमांड अधिक हो जाती है. क्योंकि विंध्याचल में श्रद्धालुओं के आने के कारण और व्रत होने के चलते बिक्री बढ़ जाती है.
इसी तरह उत्तर प्रदेश में इन जगहों के पेड़े भी मशहूर हैं-
मथुरा का पेड़ा: उत्तर प्रदेश में मथुरा के पेड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं. ये हल्का भूरा और बाहर से (चीनी के पाउडर) से लिपटे होते हैं. ये बहुत ही स्वादिस्ट होते हैं. पेड़ा का बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाता है.
बनारसी लाल पेड़ा: वाराणसी का लाल पेड़ा बहुत प्राचीन और मशहूर है. यूपी कॉलेज में मिलने वाले इस पेड़े को 'जीआई टैग' भी मिला है.
अहार के पेड़े: बुलंदशहर जिले के अहार और पौटा बादशाहपुर के पेड़े 150 साल पुराने हैं. ये शुद्ध दूध को घंटों पकाकर बनाए जाते हैं. ये बहुत ही स्वादिस्ट होते हैं.
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