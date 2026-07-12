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कहानी मिर्जापुर के लाल पेड़े की; शिल्पा शेट्टी को भी भाया स्वाद, यूपी के 3 लजीज पेड़ों के बारे में भी जानिए

मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में भोग लगने वाला पेड़े का छाया जादू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: आपने सुना होगा यूपी में मथुरा का पेड़ा और बनारस का लाल पेड़ा तो काफी फेमस है जिसकी मिठास विदेशों तक मशहूर है. ऐसे में यूपी में पेड़ा को लेकर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने आपमें एक अलग ही खासियत रखते हैं. ऐसे में मिर्जापुर के मशहूर लाल पेड़ा को योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना (ODOP) के तहत शामिल किया है. मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु इसे प्रसाद के रूप में भी ले जाते हैं. कुछ दिन पहले मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने आई शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पेड़ा खरीदा था.

मिर्जापुर का लाल पेड़ा. (Video Credit; ETV Bharat)

जर्मनी से आयी पेड़े की डिमांड: बता दें, मिर्जापुर के लाल पेड़े की मिठास, राहगीरों और लोगों के कदम को थाम लेती है. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित शिवपुर गांव में लाल पेड़े की दुकान है. लाल पेड़े की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेश तक है. पेड़े के दुकान पर खरीदारी करने आए राजकुमार ने बताया कि देश के साथ विदेश तक पेड़े का डिमांड रहता है हमने खुद जर्मनी पेड़ा भेजा है.

2 घंटे में तैयार होता लाल पेड़ा. (Photo Credit; ETV Bharat)

लगभग 80 साल पुरानी दुकान: लाल पेड़े की दुकान की शुरुआत लगभग 80 साल पहले यहां शिवपुर के रहने वाले राकेश मोदनवाल के घर से हुई थी. इसको इनके परदादा गंगा प्रसाद ने शुरू किया था, फिर चंद्रशेखर प्रसाद, फिर महेश प्रसाद अब चौथी पीढ़ी के राकेश मोदनवाल पेड़ा बना रहे हैं.

ODOP में शामिल पेड़ा: राकेश मोदनवाल बताते हैं, शिवपुर में अब 10 दुकानें अंदर हैं, तो 10 दुकानें बाहर भी हैं. जिले का टॉप पेड़ा है इसलिए वन जिला वन व्यंजन में रखा गया है. उन्होंने बताया कि इसका रामेश्वर मंदिर विंध्याचल और मां विंध्यवासिनी मंदिर में भोग भी लगता रहता है, इसका सोंध ऐसा है कि हर किसी का मन करेगा कि इसे चख लिया जाए.