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बस्ती के पत्रकार ने दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप

कोतवाली प्रभारी मोती चंद राजभर ने बताया कि पड़ित पक्ष ने तहरीर दी है. मामले की जांच की जा रही है.

बस्ती के पत्रकार ने दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप.
बस्ती के पत्रकार ने दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:30 AM IST

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बस्ती: कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर तुर्कईया मोहल्ले में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री महेश शुक्ला और मान्यता प्राप्त पत्रकार के बीच कहासुनी हो गई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. फिलहाल, पीड़ित पत्रकार ने मंत्री पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है.

कोतवाली प्रभारी मोती चंद राजभर ने बताया कि पड़ित पक्ष ने तहरीर दी है. वीडियो भी संज्ञान में आया है. तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच-पड़ताल में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित विपिन त्रिपाठी ने बताया कि स्थानीय लोगों और राहगीरों की सहूलियत के लिए अपने घर के सामने की जमीन पर मलबा गिरवाया था, ताकि राहगीर कीचड़ मुक्त रास्ते से आ-जा सकें. यह बात दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री महेश शुक्ला को नागवार गुजरी. पीड़ित ने बताया कि इसी बात से नाराज होकर मंत्री अचानक अपने सहयोगियों के साथ हमारे आवास पर पहुंचे.

पीड़ित विपिन त्रिपाठी और विवेक त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat)

पीड़ित विपिन त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि यहां पहुंचते ही मंत्री ने गाली-गलौज शुरू कर दी. जब हमने और परिजनों ने इसका विरोध किया, तो मंत्री जी और उनके साथ आए लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से घटना का वीडियो बना लिया. वायरल वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह धमकियां दी जा रही हैं.

पीड़ित के बेटे विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि मंत्री महेश शुक्ला ने न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि जिंदा जमीन में दफन करने की बाद भी कही. इससे हमारा पूरा परिवार दहशत में है. हमने कोतवाली पुलिस को नामजद तहरीर देकर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.

मंत्री ने नहीं उठाया फोन: इस हाई-प्रोफाइल विवाद और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया. मीडियाकर्मी ने कई बार उन्हें फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ.

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