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लालू यादव का जंगलराज बिहार वाले 20 साल में नहीं भूले तो अखिलेश को यूपी वाले कैसे भूल जाएंगे: जयवीर सिंह

फर्रुखाबाद जिले के प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा बैठक, अफसरों को दिए कई दिशा-निर्देश.

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मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 10:07 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले में शुक्रवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकर फतेहगढ़ में आयोजित की गई. इस मौके पर मंत्री ने कई दिशा-निर्देश दिए. साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के शासन को जंगलराज बताते हुए निशाना साधा. उन्होंने अखिलेश के शासन की तुलना लालू यादव के शासनकाल से करते हुए इसे न भूलने वाला बताया.

मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव का जब समय आएगा तो चुनाव भी होगा. वर्ष 2012 से 2017 के बीच शिक्षा की हालत क्या थी. नकल माफिया का कब्जा था. मेरिट के आधार पर सलेक्शन नहीं होते थे. माफिया के ही सलेक्शन हुआ करते थे. पढ़े लिखे बच्चे योग्य हुआ करते थे उनकी मेरिट नीचे हो जाया करती थी. अखिलेश यादव टिप्पणियां ना करें. उनका शासनकाल जंगल राज था. शिक्षा व्यवस्था चौपाट थी.अखिलेश सरकार में वन जिला वन माफिया हुआ करता था. कहा कि बिहार की जनता लालू यादव का जंगल राज 20 साल में नहीं भूली हैं. उत्तर प्रदेश की जनता याददाश्त बिहार की जनता से कम नहीं है. अखिलेश यादव सपने देखना बंद कर दें.

मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. (etv bharat)
बिजली अफसरों को सख्त निर्देश: उन्होंनेबताया कि विद्युत आपूर्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं. जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जितनी भी बिजली की आपूर्ति है उसकी सुनिश्चितता के लिए शासन के निर्देश हैं. लोगों को भरपूर बिजली मिले यह सरकार का प्रयास है. उन्होंने कहा कि शासन को प्रेषित विद्युत आपूर्ति के आंकड़ों की प्रगति वास्तविक प्रगतिशील से भिन्न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी. इस मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने परियोजनाओं कार्यों को निर्देश दिए. साथ ही बेवर रोड पर हाईवे की सड़कों की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने को कहा.

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