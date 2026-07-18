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लालू यादव का जंगलराज बिहार वाले 20 साल में नहीं भूले तो अखिलेश को यूपी वाले कैसे भूल जाएंगे: जयवीर सिंह

फर्रुखाबाद: जिले में शुक्रवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकर फतेहगढ़ में आयोजित की गई. इस मौके पर मंत्री ने कई दिशा-निर्देश दिए. साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के शासन को जंगलराज बताते हुए निशाना साधा. उन्होंने अखिलेश के शासन की तुलना लालू यादव के शासनकाल से करते हुए इसे न भूलने वाला बताया.

मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव का जब समय आएगा तो चुनाव भी होगा. वर्ष 2012 से 2017 के बीच शिक्षा की हालत क्या थी. नकल माफिया का कब्जा था. मेरिट के आधार पर सलेक्शन नहीं होते थे. माफिया के ही सलेक्शन हुआ करते थे. पढ़े लिखे बच्चे योग्य हुआ करते थे उनकी मेरिट नीचे हो जाया करती थी. अखिलेश यादव टिप्पणियां ना करें. उनका शासनकाल जंगल राज था. शिक्षा व्यवस्था चौपाट थी.अखिलेश सरकार में वन जिला वन माफिया हुआ करता था. कहा कि बिहार की जनता लालू यादव का जंगल राज 20 साल में नहीं भूली हैं. उत्तर प्रदेश की जनता याददाश्त बिहार की जनता से कम नहीं है. अखिलेश यादव सपने देखना बंद कर दें.