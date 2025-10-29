ETV Bharat / state

अंडों में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी; पोल्ट्री क्लस्टर, नई हैचरी, फॉर्म खोलने में निजी क्षेत्र की मदद

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध संवर्धन नीति 2022 को लोकप्रिय बनाया जा रहा है.

अंडों में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी.
अंडों में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 9:47 AM IST

लखनऊ: यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में संचालित परियोजना की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अंडा उत्पादन में कमी को दूर करने के लिए पोल्ट्री क्लस्टर के विकास, नई हैचरी और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना के लिए निजी कंपनियों का सहयोग लिया जाए. उन्होंने यूपी को अंडों में आत्मनिर्भर बनाने के महत्व पर जोर दिया जाए.

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध संवर्धन नीति 2022 को लोकप्रिय बनाया जा रहा है. क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विभागीय योजनाओं को और प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा.

पराग डेयरी की तारीफ: धर्मपाल सिंह ने पराग डेयरी के प्रदर्शन में हुए सुधार की भी सराहना की. दूध खरीद, मार्केटिंग और बिक्री को मजबूत करने के लिए और प्रयास करने के निर्देश दिए. ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ाने और मिड-डे मील, आईसीडीएस और टेक-होम राशन जैसी राज्य योजनाओं में पराग के लिए विशेष विक्रेता का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

चारे की हो उपलब्धता: पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य भर में हरे और सूखे चारे की उपलब्धता साल भर रहनी चाहिए. नेपियर रूट स्लिप उत्पादन और चारा बीज मिनी किट योजनाओं की समीक्षा की गई. ताकि पशुपालकों के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने पशुओं में नस्ल सुधार को प्राथमिकता का क्षेत्र बताया. कहा कि बेहतर क्वालिटी वाले वीर्य को दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंच सुनिश्चित कराने का काम किया जाए.

अधिकारियों के साथ मीटिंग करते मंत्री धर्मपाल सिंह.
अधिकारियों के साथ मीटिंग करते मंत्री धर्मपाल सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रमुख सचिव का प्रजेंटेशन: प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने चारे की बर्बादी को कम करने और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक चारा संसाधनों के बारे में जानकारी दी. कहा कि चारे के तौर मटर के छिलके, मूंगफली की भूसी और शराब बनाने के कचरे का उपयोग किया जा सकता है.

प्रमुख सचिव ने कृषि-औद्योगिक उप-उत्पादों के उपयोग की संभावनाओं पर भी जानकारी दी. उन्होंने एआई कवरेज, गर्भावस्था निदान और संबंधित परिणामों के लिए डाटा आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

उन्होंने बताया कि ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने में बकरियों और सूअरों की प्रमुख भूमिका हो सकती है. इस क्षेत्र में किसानों, पशुपालकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैश्विक तकनीक अपनाने का सुझाव दिया. यह छोटे पशुधन आय के बड़े साधन बन सकते हैं.

AI सिस्टम को मजबूत करने पर जोर: विशेष सचिव देवेंद्र पांडेय ने एआई बुनियादी ढांचे (डीएफएस स्टेशन, एलएन 2 केंद्र और एआई कार्यबल) को मजबूत करने पर जोर दिया. कहा कि मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से एआई सेवाओं का विस्तार होना चाहिए.

