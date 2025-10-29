ETV Bharat / state

अंडों में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी; पोल्ट्री क्लस्टर, नई हैचरी, फॉर्म खोलने में निजी क्षेत्र की मदद

लखनऊ: यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में संचालित परियोजना की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अंडा उत्पादन में कमी को दूर करने के लिए पोल्ट्री क्लस्टर के विकास, नई हैचरी और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना के लिए निजी कंपनियों का सहयोग लिया जाए. उन्होंने यूपी को अंडों में आत्मनिर्भर बनाने के महत्व पर जोर दिया जाए.

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध संवर्धन नीति 2022 को लोकप्रिय बनाया जा रहा है. क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विभागीय योजनाओं को और प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा.

पराग डेयरी की तारीफ: धर्मपाल सिंह ने पराग डेयरी के प्रदर्शन में हुए सुधार की भी सराहना की. दूध खरीद, मार्केटिंग और बिक्री को मजबूत करने के लिए और प्रयास करने के निर्देश दिए. ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ाने और मिड-डे मील, आईसीडीएस और टेक-होम राशन जैसी राज्य योजनाओं में पराग के लिए विशेष विक्रेता का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

चारे की हो उपलब्धता: पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य भर में हरे और सूखे चारे की उपलब्धता साल भर रहनी चाहिए. नेपियर रूट स्लिप उत्पादन और चारा बीज मिनी किट योजनाओं की समीक्षा की गई. ताकि पशुपालकों के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने पशुओं में नस्ल सुधार को प्राथमिकता का क्षेत्र बताया. कहा कि बेहतर क्वालिटी वाले वीर्य को दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंच सुनिश्चित कराने का काम किया जाए.