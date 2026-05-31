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कॉकरोच पार्टी पर भूपेंद्र चौधरी बोले- यह विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा; पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है.

MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी.
MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 9:16 AM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को बरेली के सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि NEET पेपर लीक प्रकरण की जांच केंद्रीय एजेंसी CBI स्तर पर चल रही है. जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी कार्रवाई होगी, जिसे वह लंबे समय तक याद रखेंगे.

वहीं विपक्ष की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ‘कॉकरोच पार्टी’ जैसे शब्द केवल नकारात्मक राजनीति का हिस्सा हैं. विपक्ष की राजनीति सिर्फ नकारात्मक विषयों तक सिमट चुकी है. यही वजह है कि वह लोग कॉकरोच को भी बढ़ावा दे रहे हैं.

जनता विकास और जनहित के मुद्दों को समझती है और ऐसे बयानों से भ्रमित होने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों के कारण विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. हमारी सरकार पिछले 12 सालों से लगातार विकास के क्षेत्र में काम कर रही है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात का असर ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ा है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पैदा हुई परिस्थितियों के कारण कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है.

यह स्थिति देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है. पीएम मोदी लगातार ऊर्जा आपूर्ति के लिए काम कर रहे है. उन्हें विश्वास है कि जल्द यह समस्या भी दूर होगी. केंद्र सरकार हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है.

यह भी पढ़ें: यूपी में 12 जेल अधीक्षकों के तबादले-प्रमोशन, उन्नाव, बांदा, मुरादाबाद समेत कई जेलों के अफसर बदले

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