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दुग्ध उत्पादन में UP नंबर 1, फिर भी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा भरपूर दूध; जानें क्या कर रही सरकार

दुग्ध उत्पादन में UP नंबर 1. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है. इस अचीवमेंट के बाद भी मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध लोगों को नहीं मिल पा रहा है. हालांकि राज्य सरकार ने इस गैप को भरने के लिए कई योजनाएं लांच की हैं. ETV भारत के वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय ने प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों को जानने के लिए अपर मुख्य सचिव मत्स्य, दुग्ध एवं पशुपालन विभाग मुकेश कुमार मेश्राम से एक्सक्लूसिव बातचीत की. सवाल: प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और प्रति व्यक्ति इसकी औसत उपलब्धता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जवाब: प्रदेश सरकार स्वदेशी नस्ल की गायों से अच्छी मात्रा में दुग्ध उत्पादन पर जोर दे रही है. नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है. इसके तहत गीर, साहीवाल, थारपारकर और गंगातीरी जैसी देसी नस्ल की गायों को पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं. कोई भी पशुपाल दो गायों की डेयरी, 10 गाय, 23 या 63 गायों की डेयरी खोल सकता है. योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ऐसे पशुपालकों को 50% सब्सिडी देती है. जैसे दो गायों की डेयरी पर 2 लाख रुपए का खर्च है. इस पर 80 हजार रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है. इसी का नतीजा है कि इस समय देसी नस्ल की गायों को दुग्ध उत्पादन प्रतिशत बढ़ा है. मुकेश कुमार मेश्राम से एक्सक्लूसिव बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) इस समय देसी नस्ल की गायों का कुल दुग्ध उत्पादन में 52% तक शेयर है. लोग स्वदेशी नस्ल के गायों के दूध को प्राथमिकता देते हैं. शहरी क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि देसी गाय का दूध मिले. देसी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है. इसमें विभिन्न पोषण तत्व होते हैं. ओमेगा थ्री की प्रचुर मात्रा, गुड कोलस्ट्रॉल की वजह से देसी गायों के दूध की डिमांड बढ़ी है. इसके अलावा हमारे गांवों का ज्यादातर दूध प्रोसेस नहीं हो पाता और खराब हो जाता है. इसके लिए सरकार कोल्ड चेन योजना पर काम कर रही है. इससे दूध का कलेक्शन गांव-गांव में होगा. प्रदेश के सभी 58 हजार गांव पंचायतों में एक-एख मिल्क कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई जाएगी. इसके माध्यम से दूध का कलेक्शन होगा और उसकी प्रोसेसिंग बढ़ाएंगे. अभी तक सिर्फ 17 से 19% दूध का ही प्रॉसेसिंग हो पाता है. इसे बढ़ाने की योजना है. प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आ रहा है. हम लोग 35% सब्सिडी उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वह प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करें. मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां बढ़ती जा रही हैं. जैसे बुंदेलखंड में एक बेलिनी नाम की कंपनी है. उन्होंने 600 करोड़ से ज्यादा का सालाना टर्नओवर किया है. जैसे-जैसे प्रोसेसिंग फॉर्मल तरीके से पूरे चेन को डेवलप किया जा रहा है. दूध का प्रोसेसिंग बढ़ रहा हैं. इससे बहुत सारी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. उनकी सालाना इनकम बढ़ चुकी है. इसी तरीके से और भी कंपनियां खड़ी हो रही हैं.