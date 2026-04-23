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दुग्ध उत्पादन में UP नंबर 1, फिर भी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा भरपूर दूध; जानें क्या कर रही सरकार

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मत्स्य, दुग्ध एवं पशुपालन विभाग मुकेश कुमार मेश्राम से एक्सक्लूसिव बातचीत.

दुग्ध उत्पादन में UP नंबर 1.
दुग्ध उत्पादन में UP नंबर 1. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:25 AM IST

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Updated : April 23, 2026 at 12:47 PM IST

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लखनऊ: देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है. इस अचीवमेंट के बाद भी मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध लोगों को नहीं मिल पा रहा है. हालांकि राज्य सरकार ने इस गैप को भरने के लिए कई योजनाएं लांच की हैं. ETV भारत के वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय ने प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों को जानने के लिए अपर मुख्य सचिव मत्स्य, दुग्ध एवं पशुपालन विभाग मुकेश कुमार मेश्राम से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

सवाल: प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और प्रति व्यक्ति इसकी औसत उपलब्धता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जवाब: प्रदेश सरकार स्वदेशी नस्ल की गायों से अच्छी मात्रा में दुग्ध उत्पादन पर जोर दे रही है. नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है. इसके तहत गीर, साहीवाल, थारपारकर और गंगातीरी जैसी देसी नस्ल की गायों को पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं. कोई भी पशुपाल दो गायों की डेयरी, 10 गाय, 23 या 63 गायों की डेयरी खोल सकता है.

योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ऐसे पशुपालकों को 50% सब्सिडी देती है. जैसे दो गायों की डेयरी पर 2 लाख रुपए का खर्च है. इस पर 80 हजार रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है. इसी का नतीजा है कि इस समय देसी नस्ल की गायों को दुग्ध उत्पादन प्रतिशत बढ़ा है.

मुकेश कुमार मेश्राम से एक्सक्लूसिव बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

इस समय देसी नस्ल की गायों का कुल दुग्ध उत्पादन में 52% तक शेयर है. लोग स्वदेशी नस्ल के गायों के दूध को प्राथमिकता देते हैं. शहरी क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि देसी गाय का दूध मिले. देसी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है. इसमें विभिन्न पोषण तत्व होते हैं. ओमेगा थ्री की प्रचुर मात्रा, गुड कोलस्ट्रॉल की वजह से देसी गायों के दूध की डिमांड बढ़ी है.

इसके अलावा हमारे गांवों का ज्यादातर दूध प्रोसेस नहीं हो पाता और खराब हो जाता है. इसके लिए सरकार कोल्ड चेन योजना पर काम कर रही है. इससे दूध का कलेक्शन गांव-गांव में होगा. प्रदेश के सभी 58 हजार गांव पंचायतों में एक-एख मिल्क कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई जाएगी. इसके माध्यम से दूध का कलेक्शन होगा और उसकी प्रोसेसिंग बढ़ाएंगे.

अभी तक सिर्फ 17 से 19% दूध का ही प्रॉसेसिंग हो पाता है. इसे बढ़ाने की योजना है. प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आगे आ रहा है. हम लोग 35% सब्सिडी उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वह प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करें. मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां बढ़ती जा रही हैं. जैसे बुंदेलखंड में एक बेलिनी नाम की कंपनी है. उन्होंने 600 करोड़ से ज्यादा का सालाना टर्नओवर किया है.

जैसे-जैसे प्रोसेसिंग फॉर्मल तरीके से पूरे चेन को डेवलप किया जा रहा है. दूध का प्रोसेसिंग बढ़ रहा हैं. इससे बहुत सारी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. उनकी सालाना इनकम बढ़ चुकी है. इसी तरीके से और भी कंपनियां खड़ी हो रही हैं.

जैसे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी पूर्वांचल में स्थापित हो रही है. गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती में भी काम चालू किया गया है. ऐसी कंपनियां पूरे प्रदेश में कैसे स्थापित हों और ज्यादा से ज्यादा हम इस काम को अच्छी तरीके से लागू कर सकें, यही हमारा मकसद है.

सवाल: देश के दूसरे राज्यों में गाय-भैंस की उन्नत नस्लें हैं. उन्हें यूपी में लाने की क्या योजना है, कैसे मदद की जाती है?

जवाब: बहुत सारी गाय की ऐसी नस्ल हैं, जो दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया है. गीर, साहीवाल और थारपरकर दूसरे प्रदेशों से ला सकते हैं. इसके लिए सरकार 50% सब्सिडी दे रही है. हमने यह भी किया है कि पहले आओ पहले पाओ के तहत सभी जिलों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है. वर्कशॉप आयोजित हो रहे हैं.

ऐसी गायों को पालने के लिए 50% सरकार सब्सिडी देती है. 15% वह पशुपालक स्वयं की पूंजी लगाते हैं. बाकी 35% धनराशि बैंक से लोन लेते हैं. इस तरीके से कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है. सरकार की ओर से तय समय पर एप्लीकेशन को निस्तारित किया जाता है.

सवाल: बैंक से लोन लेने में समस्याएं आती हैं. क्या आपके पास भी पशुपालकों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं?

जवाब: अभी हमने नंद बाबा दुग्ध मिशन के लाभार्थियों के साथ बैठक की थी. समय-समय पर हम फोन पर भी बातचीत करके उनकी समस्याएं समझते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चर्चा करते हैं. बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको बैंकों से लोन लेने में समस्याएं आती हैं. इसके लिए हमने सभी जिलाधिकारियों से बात की है. बताया है कि जिला स्तर पर जो बैंकर्स की मीटिंग होती है, उसमें इस बिंदु को रखा जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो.

सवाल: उत्तर प्रदेश में अभी प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है, उसे कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है?

जवाब: अभी अगर हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति 450 ग्राम दुग्ध की उपलब्धता है. इसे बढ़ाकर 500 ग्राम, 600 ग्राम तक ले जाने की योजना है. इसको हम लगातार बढ़ाएंगे ताकि जो विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तय किया गया है, उस समय तक लोगों की जरूरत का दूध उन्हें उपलब्ध हो सके. हम इतना सरप्लस चाहते हैं कि दूसरे प्रदेशों और देशों को भी यूपी का दूध सप्लाई कर सकें.

यूपी में दुग्ध उत्पादन: आंकड़ों की मानें तो वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 277.70 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन था. प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 352 ग्राम प्रतिदिन थी. 2025-26 में 1836.85 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हो रहा है और 450 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो गई है. पिछले 9 साल में प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 100 ग्राम की बढ़त बनाई है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 12:47 PM IST

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