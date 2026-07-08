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लखनऊ METRO रूटों पर फीडर BUSES चलेंगी, 20 किलोमीटर दायरे में AC बसें चलाने की तैयारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब मेट्रो रूट पर अपनी फीडर बसें चलाएगा. यह सीएनजी से चलने वाली एसी बसें होंगी जो 10 से 20 सीटर होगी. इन्हीं बसों से मेट्रो रूट के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र से सवारियों को उठाकर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है. परिवहन विभाग के 28 कर्मचारियों की ड्यूटी इस सर्वे के लिए लगाई गई है. सर्वे रिपोर्ट मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपी जाएगी. इसके बाद शासन को भेजी जाएगी. शासन से मुहर लगने के बाद एसी बसों को चलाने पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अमल करेगा.





क्या है प्लान: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शहरवासियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने और इसके बाद मेट्रो ट्रेन से उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कवायद में जुट गया है. मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो पकड़ने के लिए यात्रियों को पहुंचने में कोई समस्या न हो इसे लेकर अब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सीएनजी से संचालित होने वाली 10 से 20 सीटर एसी बसों का ऑपरेशन शुरू करने का प्लान बना रहा है. स्टेशनों के 20 किलोमीटर के दायरे में यह बसें संचालित की जाएंगी. विभिन्न क्षेत्रों से सवारियां बिठाकर यह बसें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेंगी. इसके बाद यात्री यहां से मेट्रो ट्रेन पकड़ सकेंगे.



कब से शुरू हुआ है सर्वे: पिछले दिनों संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित रूटों का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा था. इसी प्रस्ताव के आधार पर विभाग की तरफ से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है. सर्वे पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. यहां से मुहर लगने के बाद मेट्रो फीडर सर्विस बस का ऑपरेशन प्रारंभ कराएगा. लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) द्वितीय आलोक कुमार यादव को इस सर्वे का नोडल अफ़सर नामित किया गया है. मेट्रो रूट पर सर्वे के लिए लखनऊ के आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ देवा रोड कार्यालय के 28 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. मंगलवार से कर्मचारियों ने रूट का सर्वे भी शुरू कर दिया है.

कौन-कौन से रूटों पर हो रहा है सर्वे

