लखनऊ METRO रूटों पर फीडर BUSES चलेंगी, 20 किलोमीटर दायरे में AC बसें चलाने की तैयारी
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सर्वे शुरू किया, CNG से चलने वाली एसी बसें 10 से 20 सीटर होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 9:35 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब मेट्रो रूट पर अपनी फीडर बसें चलाएगा. यह सीएनजी से चलने वाली एसी बसें होंगी जो 10 से 20 सीटर होगी. इन्हीं बसों से मेट्रो रूट के अंदर पड़ने वाले क्षेत्र से सवारियों को उठाकर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है. परिवहन विभाग के 28 कर्मचारियों की ड्यूटी इस सर्वे के लिए लगाई गई है. सर्वे रिपोर्ट मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सौंपी जाएगी. इसके बाद शासन को भेजी जाएगी. शासन से मुहर लगने के बाद एसी बसों को चलाने पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अमल करेगा.
क्या है प्लान: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शहरवासियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाने और इसके बाद मेट्रो ट्रेन से उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कवायद में जुट गया है. मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो पकड़ने के लिए यात्रियों को पहुंचने में कोई समस्या न हो इसे लेकर अब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सीएनजी से संचालित होने वाली 10 से 20 सीटर एसी बसों का ऑपरेशन शुरू करने का प्लान बना रहा है. स्टेशनों के 20 किलोमीटर के दायरे में यह बसें संचालित की जाएंगी. विभिन्न क्षेत्रों से सवारियां बिठाकर यह बसें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेंगी. इसके बाद यात्री यहां से मेट्रो ट्रेन पकड़ सकेंगे.
कब से शुरू हुआ है सर्वे: पिछले दिनों संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रस्तावित रूटों का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा था. इसी प्रस्ताव के आधार पर विभाग की तरफ से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है. सर्वे पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. यहां से मुहर लगने के बाद मेट्रो फीडर सर्विस बस का ऑपरेशन प्रारंभ कराएगा. लखनऊ के एआरटीओ (प्रवर्तन) द्वितीय आलोक कुमार यादव को इस सर्वे का नोडल अफ़सर नामित किया गया है. मेट्रो रूट पर सर्वे के लिए लखनऊ के आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ देवा रोड कार्यालय के 28 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. मंगलवार से कर्मचारियों ने रूट का सर्वे भी शुरू कर दिया है.
कौन-कौन से रूटों पर हो रहा है सर्वे
- ट्रांसपोर्ट नगर से अहिमामऊ उतरेटिया लुलु मॉल इकाना स्टेडियम.
- मुंशी पुलिया से छठा मील चौराहा रूट पर मुंशी पुलिया, खुर्रम नगर, कल्याणपुर, टेढ़ी पुलिया, आईआईटी और आईआईएम तिराहा.
- अमौसी से बंथरा रूट पर नादरगंज, हाइड्रिल चौराहा, स्कूटर इंडिया और सरोजिनी नगर
- इंदिरा नगर से उतरेटिया रूट पर लुलु मॉल, अहिमामऊ, इकाना स्टेडियम, हुसडि़या चौराहा, अवध बस स्टैंड और पॉलिटेक्निक चौराहा.
- बादशाह नगर से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी रूट पर रहीम नगर, डांडहिया, गुलाचीन मंदिर, टेढ़ी पुलिया,।आदिल नगर, गुडंबा थाना और बसहा गांव
- सिंगर नगर से सीतापुर बाईपास रूट पर अवध, आंबेडकर चौराहा, बुद्धेश्वर, दुबग्गा, सीतापुर बाईपास.
- सिंगर नगर से मोहनलालगंज रूट पर वीवीआईपी रोड, रायबरेली रोड, तेलीबाग, उतरेटिया और साईं नगर.
- इंदिरा नगर से अनौरा कला रोड पर पॉलिटेक्नक चौराहा, कमता, चिनहट तिराहा, मटियारी, तिवारीगंज और अनोरा कला अंडरपास.
- अमौसी से अमौसी रेलवे स्टेशन रूट पर नादरगंज, होंडा तिराहा, रेनॉल्ट, नहर चौराहा, गिदनखेड़ा
- कृष्णा नगर से विजयनगर रूट पर कृष्णा नगर, वॉटर टैंक तिराहा, विनय नगर, इंद्रलोक कॉलोनी, विजय नगर, पारा रोड, फिटबॉक्स हेल्थ फिटनेस जोन, बाल्दीखेड़ा.
- ट्रांसपोर्ट नगर से पाल मार्केट रोड पर शहीदपथ तिराहा, कानपुर रोड, मानसरोवर अंडरपास, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, पार्किंग एक, दो और पांच शामिल हैं.
- कृष्णा नगर से लोकबंधु अस्पताल रोड पर चुंगी तिराहा, हिंद नगर, शिवालिक, शनि मंदिर, एलडीए कॉलोनी, लोहिया विधि विश्वविद्यालय, आशियाना पावर हाउस, बीएसएनल, आरटीटीसी और लोकबंधु अस्पताल.
- आलमबाग से आरडीएसओ रूट पर रामनगर, श्रीनगर, चित्रगुप्त नगर, समर विहार, श्याम नगर, वीजी कॉलोनी.
- दुर्गापुरी से माल रोड रूट पर चारबाग, नाका, सीएमएस, ऐशबाग रोड, मोतीझील, हैदरगंज, एवरेडी चौराहा, मवैया मंदिर.
- चारबाग से केडी सिंह स्टेडियम रोड पर नाका हिंडोला, रकाबगंज, याहियागंज अमीनाबाद, गौतम बुद्ध पार्क, सीएसआईआर और केडी सिंह बाबू स्टेडियम.
- चारबाग से नाका रोड पर बांस मंडी, हिबेट चौराहा, अमीनाबाद चौराहा.
- सचिवालय से नई बस्ती रूट पर वेलिंगटन, उदयगंज, नक्खास, सदर बाजार.
- सचिवालय से शुभम सिनेमा रूट पर बीएन रोड, कैसरबाग, आरके टंडन रोड, चार बत्ती चौराहा, कैंट रोड रेडिसन होटल और शुभम सिनेमा.
- हजरतगंज से कैथेड्रल रूट पर सिविल अस्पताल, कालिदास मार्ग, लोहिया पथ, 1090 चौराहा, बटलर रोड, राणा प्रताप मार्ग, सिकंदराबाद, अशोक मार्ग और सप्रू मार्ग.
- आईटी कॉलेज से लखनऊ विश्वविद्यालय रूट पर आईटी कॉलेज चौराहा, खाटू श्याम मंदिर, रेरा ऑफिस.
- लेखराज से लेखराज मार्ग रोड पर शक्तिनगर, शालीमार, आम्रपाली, सर्वोदय नगर, घोसी पुरवा और मीना मार्केट.
- इंदिरा नगर से एचएएल रूट पर पॉलिटेक्निक चौराहा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, दयाल, विनम्र खंड, कठौता, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और फैजाबाद रोड.
- लेखराज से ताज होटल रूट पर फैजाबाद रोड, रविंद्र पल्ली कॉलोनी, बड़ी जुगौली, लोहिया पार्क और अंबेडकर चौराहा.
- मुंशी पुलिया से साहू पैलेस रूट पर मंजू हॉस्पिटल, सेक्टर 11, अमराई गांव, बजरंग तिराहा, बुद्ध विहार और चंदन रोड तिराहा.
किस-किस तरह का होगा सर्वे
- सर्वे में चेक होगी रूट की कुल लंबाई
- रूट का राष्ट्रीयकरण हुआ है या नहीं
- रूट नगर निगम सीमा के अंदर है या नहीं
- जनहित व राजस्व की क्या उपयोगिता है
- हर रूट का गूगल मैप उपलब्ध है या नहीं
- प्रमुख पड़ाव कौन-कौन से हैं और उनके बीच की दूरी क्या है
- इस रूट पर वर्तमान में उपलब्ध परिवहन साधनों की स्थिति क्या है.
सर्वे करने वाले कर्मचारी बसों की राह बता रहे कठिन
शहर के विभिन्न मेट्रो रूटों पर सर्वे करने वाले परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि तमाम रूट ऐसे हैं जहां पर बसों के लिए सवारियां मिलना मुश्किल होगा. कारण है कि हर रूट पर दो-दो मिनट पर ही ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं और सिर्फ दो सवारियां होने पर भी चल देते हैं. ऐसे में सवारियां ई रिक्शा को बस की तुलना में कहीं ज्यादा प्राथमिकता देंगी. बस जब तक 10 से 20 सवारी के बीच नहीं हो जाएंगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी और दो-दो मिनट पर बस रूट पर मिलना भी मुश्किल होगा. ऐसे में सर्वे के दौरान सामने यही आ रहा है कि बसों से यात्री सफर करें, ऐसा मुश्किल लग रहा है. या तो इन रूटों से ई रिक्शा को हटाया जाए, तभी बसों का संचालन हो सकता है और यात्री बसों से सफर कर सकते हैं.
अफसर क्या बोले: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा का कहना है कि लखनऊ के कई रूटों पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फीडर बस सेवा संचालित करने का प्लान कर रहा है, जिससे यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में आसानी हो. सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. जितनी बसों की आवश्यकता होगी उतनी बेसन का संचालन कराया जाएगा. बसें अनुबंध पर संचालित कराई जाएंगी और सिटी बसों का भी सहारा लिया जाएगा. ई रिक्शा और टेंपो की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में बसों का संचालन हो और लोड फैक्टर भी आए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा.
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