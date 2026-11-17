यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने युवाओं को किया अलर्ट, फर्जी भर्ती वेबसाइट और विज्ञापनों से रहें सावधान
प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि भर्ती संबंधी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:29 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भर्ती के नाम पर युवा ठगी का शिकार न होने पाएं इसे लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने युवाओं को सचेत किया है. कॉरपोरेशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक और धोखाधड़ी करने वाले तत्व नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को ठगने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इसकी तीनों परियोजनाओं लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. ऐसे तत्व फर्जी भर्ती वेबसाइट, ई-मेल और विज्ञापनों के माध्यम से अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे धनराशि की मांग कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि www.lmrcl.com और www.upmetrorail.com भर्ती संबंधी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. किसी भी ऐसे तत्व के बहकावे में बिल्कुल न आएं जो पैसे लेकर मेट्रो में नौकरी दिलाने की गारंटी दे रहा हो.
UPMRC में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए केवल UPMRC के अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा करें. भर्ती से संबंधित सभी आधिकारिक अधिसूचनाएं, परीक्षा कार्यक्रम एवं परिणाम सिर्फ UPMRC की आधिकारिक वेबसाइट www.lmrcl.com और www.upmetrorail.com पर प्रकाशित किए जाते हैं.
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि UPMRC में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित है. प्रत्येक पद के लिए चयन प्रक्रिया संबंधित भर्ती विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित की जाती है. पद की प्रकृति और स्तर के अनुसार चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), साक्षात्कार व अन्य निर्धारित चयन चरण शामिल हो सकते हैं.
अभ्यर्थियों का चयन सिर्फ निर्धारित चयन प्रक्रिया और योग्यता के आधार पर किया जाता है. अभ्यर्थी ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था के झांसे में न आएं, जो साक्षात्कार, व्यक्तिगत सिफारिश, धनराशि के भुगतान या किसी अन्य अनधिकृत माध्यम से UPMRC में नौकरी दिलाने की गारंटी देता हो.
अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सावधानियां
- अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त नौकरी के प्रस्तावों या भर्ती संबंधी सूचनाओं पर भरोसा न करें.
- UPMRC में नौकरी दिलाने का आश्वासन देने वाले किसी व्यक्ति, एजेंसी या अनधिकृत भर्ती प्रतिनिधि को कोई धनराशि न दें.
- अनधिकृत व्यक्तियों के साथ अपनी व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें.
- UPMRC के नाम पर बनाई गई फर्जी वेबसाइटों, ई-मेल, विज्ञापनों एवं सोशल मीडिया संदेशों से सावधान रहें.
- ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आएं, जो UPMRC में नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार या धनराशि का भुगतान आवश्यक बताता हो. UPMRC में भर्ती निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार पूरी तरह योग्यता और मेरिट के आधार पर की जाती है.
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