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यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने युवाओं को किया अलर्ट, फर्जी भर्ती वेबसाइट और विज्ञापनों से रहें सावधान

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भर्ती के नाम पर युवा ठगी का शिकार न होने पाएं इसे लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने युवाओं को सचेत किया है. कॉरपोरेशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक और धोखाधड़ी करने वाले तत्व नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को ठगने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इसकी तीनों परियोजनाओं लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. ऐसे तत्व फर्जी भर्ती वेबसाइट, ई-मेल और विज्ञापनों के माध्यम से अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे धनराशि की मांग कर रहे हैं.



उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि www.lmrcl.com और www.upmetrorail.com भर्ती संबंधी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें. किसी भी ऐसे तत्व के बहकावे में बिल्कुल न आएं जो पैसे लेकर मेट्रो में नौकरी दिलाने की गारंटी दे रहा हो.



UPMRC में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए केवल UPMRC के अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा करें. भर्ती से संबंधित सभी आधिकारिक अधिसूचनाएं, परीक्षा कार्यक्रम एवं परिणाम सिर्फ UPMRC की आधिकारिक वेबसाइट www.lmrcl.com और www.upmetrorail.com पर प्रकाशित किए जाते हैं.