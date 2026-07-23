यूपी मेट्रो हर साल कर रहा 62 लाख लीटर जल का संरक्षण, 'ग्रीन मेट्रो, क्लीन मेट्रो' विजन के जरिए जल संरक्षण को बढ़ावा
मेट्रो डिपो में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार कर ट्रेन धुलाई और बागवानी कार्यों में उपयोग किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 9:58 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन "ग्रीन मेट्रो, क्लीन मेट्रो" के विजन को साकार करते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है. मेट्रो परियोजनाओं की योजना, निर्माण और संचालन में अपनाए गए वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और जल प्रबंधन उपायों के जरिए ताजे जल की खपत कम की जा रही है और जल संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो नेटवर्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 62 लाख लीटर जल संरक्षण होता है. यह प्रणाली भूजल पुनर्भरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मेट्रो डिपो में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार कर उसे ट्रेन धुलाई, डिपो रखरखाव और बागवानी कार्यों में दोबारा उपयोग किया जाता है.
इससे ताजे जल पर निर्भरता कम होती है. मेट्रो स्टेशनों पर सेंसर आधारित यूरिनल फ्लशिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की सुविधा बनाए रखते हुए जल उपयोग को अनुकूलित किया जा रहा है. लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो नेटवर्क में कॉरपोरेशन ने 1.1 लाख वर्गमीटर से अधिक हरित परिदृश्य (ग्रीन लैंडस्केप) विकसित किया है.
यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि "जल संरक्षण सतत शहरी विकास का एक अहम हिस्सा है. वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और कुशल जल प्रबंधन प्रणालियों के जरिए मेट्रो कॉरपोरेशन जल संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, साथ ही सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध करा रहा है.
यूपीएमआरसी देश का पहला मेट्रो रेल संगठन है, जिसे लखनऊ, कानपुर और आगरा के सभी 48 परिचालन मेट्रो स्टेशनों के लिए IGBC प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन प्राप्त हुआ है. मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद से मेट्रो कॉरपोरेशन ने 20 करोड़ से अधिक यात्री यात्राओं को सुगम बनाया है, जिससे लगभग आठ करोड़ लीटर ईंधन की बचत और दो लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है.
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