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वाराणसी में 2 दिन लगेगा महा-रोजगार मेला; Flipkart, Blinkit समेत 32 बड़ी कंपनियां देंगी नौकरी

वाराणसी में नौकरी का मौका! 4.20 लाख रुपये सालाना तक का पैकेज ऑफर ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: अब वाराणसी में एक बार फिर दो दिवसीय बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. महज 12 दिनों के अंतराल में होने वाले इस दूसरे रोजगार मेले में युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़ने और अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. इसके पहले उत्तर प्रदेश में रोजगार मिशन के तहत 3 और 5 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित किया गया था.

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि पहला रोजगार मेला 13 नवंबर 2026 को जनता इंटर कॉलेज, खोचवां, मिर्जामुराद में आयोजित होगा. वहीं, दूसरा मेला 14 नवंबर 2026 को आदर्श राष्ट्रीय विद्यालय इंटर कॉलेज, चोलापुर में लगेगा.

इन बड़ी कंपनियों में काम का मौका: दोनों मेलों में करीब 32 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी. इनमें एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, विकास ग्रुप, ब्लिंकिट, सिपेट, लतारा कॉर्पोरेट, डिक्सन, मदरसन, ओजोन कॉर्प्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्स कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और फ्लिपकार्ट समेत अन्य कंपनियां शामिल होंगी.