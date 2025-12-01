मेरठ में सिरफिरे ने दी दूल्हा-दुल्हन को जान से मारने की धमकी, पुलिस के पहरे में लिए सात फेरे
मंडप में सादे लिबास में मौजूद रही पुलिस, आरोपी फिलहाल फरार, की जा रही तलाश.
मेरठ/लखनऊ: जिले में एक युवती की शादी के 2 दिन पहले सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर धमकी दे डाली कि अगर बारात आई तो दूल्हे सहित सबको मंडप में ही मार डालेगा. इससे डरे-सहमे परिवार ने पुलिस को सूचना दी. आरोपी तो पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन पुलिस के पहरे में ही वर-वधु ने सात फेरे लिए.
मामला मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का है. परिजनों के मुताबिक, सोनू नाम का युवक अचानक घर में घुस आया. उसने धमकी दी कि बारात लेकर आने वाले दूल्हे को छोड़ेगा नहीं. मंडप में ही मार डालेगा. युवती के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को पूरी बात बताई. साथ ही सकुशल सम्पन्न कराने के लिए मदद मांगी. रविवार देर रात जब बारात पहुंची तो वहां पुलिस भी तैनात रही. शादी हॉल के अंदर भी पुलिस की टीम सादे लिबास में निगरानी करती रही. पुलिस के पहरे में ही विवाह सम्पन्न हुआ.
इसके बाद वधु को ससुराल के लिए रवाना किया गया. शादी संपन्न होने के बाद परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया. इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शादी से 2 दिन पहले शुक्रवार को सोनू ने वधू पक्ष के घर में जाकर धमकी दी थी. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. कंकरखेड़ा थानेदार ने बताया कि शादी सम्पन्न हो गई है. आरोपी को पकड़ने में अभी सफलता नहीं मिली. प्रयास किया जा रहा है.
लखनऊ में युवती से छेड़छाड़: लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक ने मकान की दीवार फांदकर घर में घुसपैठ की और सो रही इंटर की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. जब छात्रा और उसकी बड़ी बहन ने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला.
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है. इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी कमलेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
