ETV Bharat / state

जब अचानक थाने पहुंचे पुलिस कप्तान, हिस्ट्रीशीटरों की संख्या तक नहीं बता पाए थानेदार, सस्पेंड

मेरठ के सदर थाने का निरीक्षण करते एसएसपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है. खासकर दिल्ली से सटे जिलों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. आला अधिकारी रात भर कानून-व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. डीआईजी से लेकर सर्किल स्तर के अधिकारी राउंड पर हैं. इसी सिलसिले में बीते देर रात मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा कानून-व्यवस्था का जायजा लेने निकले. उन्होंने कई थानों का दौरा किया और निरीक्षण में जानकारी जुटाई. सदर बाजार थाने पहुंचते ही उन्हें थाने में काफी गंदगी दिखी. हालांकि एसएसपी ने निरीक्षण जारी रखा. थानेदार को हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के नाम तक नहीं मालूम: उनके साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी थे. एसएसपी ने थाना प्रभारी मुनेश कुमार शर्मा से गंदगी पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर की संख्या और नाम पूछे गए, लेकिन एसएचओ यह भी नहीं बता पाए.