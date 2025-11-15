जब अचानक थाने पहुंचे पुलिस कप्तान, हिस्ट्रीशीटरों की संख्या तक नहीं बता पाए थानेदार, सस्पेंड
मेरठ के सदर बाजार थाने का मामला, एसएसपी विपिन ताड़ा बोले- लापरवाही और अनियमितताएं मिलने पर एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:30 AM IST
मेरठ: दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है. खासकर दिल्ली से सटे जिलों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. आला अधिकारी रात भर कानून-व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. डीआईजी से लेकर सर्किल स्तर के अधिकारी राउंड पर हैं.
इसी सिलसिले में बीते देर रात मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा कानून-व्यवस्था का जायजा लेने निकले. उन्होंने कई थानों का दौरा किया और निरीक्षण में जानकारी जुटाई. सदर बाजार थाने पहुंचते ही उन्हें थाने में काफी गंदगी दिखी. हालांकि एसएसपी ने निरीक्षण जारी रखा.
थानेदार को हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के नाम तक नहीं मालूम: उनके साथ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी थे. एसएसपी ने थाना प्रभारी मुनेश कुमार शर्मा से गंदगी पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर की संख्या और नाम पूछे गए, लेकिन एसएचओ यह भी नहीं बता पाए.
SSP को दिखीं कई खामियां: एसएसपी ने रजिस्टर नंबर-04, गैंग रजिस्टर, हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच की. जिससे कई खामियां उजागर हुईं. थाना परिसर में साफ-सफाई, बैरक, भोजनालय, हवालात, मालखाना, साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र और शस्त्रागार का विस्तृत निरीक्षण किया गया. कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, पुलिस बल की ड्यूटी और कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद एसएसपी ने मौके पर ही थानेदार मुनेश कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया.
एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना स्तर पर लापरवाही और अनियमितताएं मिलने पर वरिष्ठ थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. रात में सदर बाजार के अलावा दौराला, खरखौदा और नौचंदी थानों का भी निरीक्षण किया गया.
