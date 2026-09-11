चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब सप्ताह में 6 दिन होगा कामकाज
मई महीने में वीसी ने अहम फैसला लेते हुए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह व्यवस्था शुरु की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:51 AM IST
मेरठ: मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब सप्ताह में 6 दिन कामकाज होगा. मई महीने में वीसी ने अहम फैसला लेते हुए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह व्यवस्था को शुरु किया था.
वीसी संगीता शुक्ला और रजिस्ट्रार अनिल यादव ने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बीते मई महीने में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की गई थी, अब उसमें बदलाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जो हालात पूर्व में बने हुए थे, उसी वजह से ऊर्जा बचत और ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर 15 मई को विश्वविद्यालय की तरफ से ये व्यवस्था लागू की गई थी कि सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 5 दिवसीय सप्ताह का कॉन्सेप्ट बनाया था. अब सोमवार से शनिवार तक नियमित कामकाज विश्वविद्यालय में होगा.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि यूनिवर्सिटी ने कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिये हैं. संबंधित स्टूडेंट्स अपने परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि एमएससी कृषि के एंटोमोलॉजी एवं पैथोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी कृषि हॉर्टिकल्चर द्वितीय सेमेस्टर, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स द्वितीय सेमेस्टर, बीएफए प्रथम वर्ष, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, बीएससी कृषि ऑनर्स चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर, बीएससी कृषि चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर, बीजेएमसी चतुर्थ एवं छठे सेमेस्टर, बीएजेएमसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम जारी कर दिए गए हैं.
इनके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, बीवॉक एसीपी एवं योगिक साइंस द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा बीएससी होम साइंस का परीक्षा परिणाम भी बीते शाम को घोषित किया गया है.
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