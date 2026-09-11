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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब सप्ताह में 6 दिन होगा कामकाज

पुरानी व्यवस्था फिर बहाल : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब सोमवार से शनिवार तक होगा कार्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब सप्ताह में 6 दिन कामकाज होगा. मई महीने में वीसी ने अहम फैसला लेते हुए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह व्यवस्था को शुरु किया था.

वीसी संगीता शुक्ला और रजिस्ट्रार अनिल यादव ने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बीते मई महीने में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की गई थी, अब उसमें बदलाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जो हालात पूर्व में बने हुए थे, उसी वजह से ऊर्जा बचत और ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर 15 मई को विश्वविद्यालय की तरफ से ये व्यवस्था लागू की गई थी कि सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ 5 दिवसीय सप्ताह का कॉन्सेप्ट बनाया था. अब सोमवार से शनिवार तक नियमित कामकाज विश्वविद्यालय में होगा.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर मुकेश शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि यूनिवर्सिटी ने कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिये हैं. संबंधित स्टूडेंट्स अपने परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.