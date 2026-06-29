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मेरठ में शादी के महज 2 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज और साजिश का आरोप

दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुराली जन दोनों बहनों को मारते थे तानें.

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दहेज प्रताड़ना से हत्या का आरोप, पति और ससुराल वालों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 12:08 PM IST

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मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र के कालंद गांव में शादी के महज 2 महीने बाद एक 23 साल की विवाहिता गुलफ्शा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर कम दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने और साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है.

​बता दें, जानी थाना क्षेत्र के भवी गांव निवासी यूसुफ अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने करीब 2 महीने पहले अपनी दोनों बेटियों, गुलफ्शा और फरहा का निकाह कालंद गांव निवासी 2 सगे भाइयों से कराया था. गुलफ्शा का निकाह मुफीद नाम के युवक से हुआ था. परिजनों का आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर दोनों बहनों को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे.

​पीड़ित परिवार ने पुलिस के सामने एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला दावा किया है. परिजनों के अनुसार, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.

आरोप है कि दोनों बहनें गर्भवती थीं और ससुराल वालों ने उन्हें जबरन गर्भपात की दवा खिला दी. दवा के ओवरडोज या गलत असर के कारण गुलफ्शा की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन फरहा की हालत भी गंभीर बनी हुई है. ​ससुराल पक्ष ने मायके वालों को फोन कर सिर्फ इतना कहा कि गुलफ्शा की तबीयत खराब है, लेकिन जब तक मायके वाले वहां पहुंचते, तब तक गुलफ्शा दम तोड़ चुकी थी.

पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद गमगीन माहौल में उसे सुपुर्द-ए-खाक (दफनाया) गया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मृतका के पति मुफीद, ससुर रब्बान, सास आशिया और ननद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या और जबरन गर्भपात कराने जैसी संगीन और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है.

​इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और जांच को लेकर सरधना के क्षेत्राधिकारी सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि ​पीड़ित परिवार की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पति मुफीद और उसके माता-पिता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. मामला 2 सगे भाइयों और 2 बहनों से जुड़ा है, इसलिए इसकी हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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