ETV Bharat / state

सुहागरात पर बल्ब लेने निकला दूल्हा लापता, हरिद्वार में मिली लोकेशन, दुल्हन लौटी मायके

गंगनहर के पास से गुजरते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है. तलाश में पुलिस की एक टीम रवाना.

Photo Credit; Family Member
शादी की रात को दूल्हा मोहसिन अचानक लापता, पुलिस कर रही खोज. (Photo Credit; Family Member)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: सुहागरात के दौरान दुल्हन ने दूल्हे से कमरे में कम रौशनी वाला बल्ब लगाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद दूल्हा घर से निकला तो लौटा ही नहीं. 5 दिन हो गए हैं और दूल्हे की तलाश की जा रही है. इधर, नवविवाहिता अपने मायके लौट गई है. पुलिस को उसकी लोकेशन हरिद्वार में मिली है. एक टीम उसकी तलाश में रवाना की गई है.

अभिजीत कुमार, एसपी देहात (Video Credit; ETV Bharat)

सरधना थाना क्षेत्र के मोहल्ला ऊंचापुर के रहने वाले सईद ठेकेदारी का काम करते हैं. उनकी 9 संतानें हैं, जिनमें मोहसिन सबसे छोटा बेटा है. मोहसिन का 26 नवंबर को निकाह हुआ था. सईद के मुताबिक, बहू ने बताया कि वह बल्ब लेने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा. उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पाया है. हालांकि, गंगनहर के पास सीसीटीवी में वह कैद हुआ है. इस वीडियो को लेकर पुलिस को सूचित किया गया है और टीम उसकी तलाश में लगी हुई है.

परिवार का कहना है कि मोहसिन बेहद शरीफ है और अचानक वह कहां चला गया, किसी को नहीं पता. गंगनहर में गोताखोरों की टीम से भी उसकी खोज कराई गई है. साथ ही, आसपास के पुलिस थाना क्षेत्रों को भी उसकी फोटो शेयर कर जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मोहसिन के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस की टीमें उसकी खोज में लगी हैं और सर्विलांस टीम का भी सहारा लिया जा रहा है. मोहसिन की मोबाइल लोकेशन हरिद्वार में मिल रही है, इसलिए पुलिस की टीम को तुरंत हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया है. फिलहाल दुल्हन अपने मायके चली गई है.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में बीफ कोरमा पर हंगामा; निकाह समारोह में भिड़े भाजपा कार्यकर्ता और बसपा नेता, मारपीट, 3 हिरासत में

TAGGED:

MEERUT NEWS
MARRIAGE NIGHT GROOM WENT MISSING
GROOM MOHSIN MISSING
सुहागरात पर गायब दूल्हा
MARRIAGE NIGHT GROOM MISSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.