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मेरठ में फिर लगने जा रहा रोजगार मेला, 50 कंपनियां ला रहीं 3000 नौकरियां, नोट करें डेट

ये रहेगा समय: सुबह लगभग 9 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न क्षेत्र की 50 कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. इस रोजगार मेले में मेरठ मंडल के सभी 6 जिलों जिनमें मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के आईटीआई, कौशल विकास मिशन और पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से प्रशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को ढेरों अवसर मिलेगें.

मेरठ साकेत में स्थित आईटीआई के प्रधानाचार्य और डिस्ट्रिकट कोर्डिनेटर संजीव कुमार ने बताया कि ITI परिसर में मंडल स्तरीय इस रोजगार मेले को लेकर तैयारी की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि लगभग 3 हजार विभिन्न पदों के लिए ये रोजगार मेला लगेगा.

मेरठ: ऐसे युवा जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये खुशखबरी है. मेरठ के साकेत में स्थित आईटीआई परिसर में मंडल स्तरीय रोजगार मेला 17 जून को लगने जा रहा है. इस मेले में 50 से अधिक कम्पनियां शामिल हो रही हैं, वहीं 3,000 से ज्यादा तकनीकी ज्ञान रखने वाले और अन्य युवक, युवतियों को निजी कम्पनियों में नौकरी मिल सकती है.

रजिस्ट्रेशन के लिए यहां स्कैन करें. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ की मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल के मुताबिक इस जॉब फेयर में 50 से अधिक फेमस निजी कंपनियां शामिल होने के लिए पंजीकरण करा चुकी हैं. तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए ये कम्पनियां चयन करेंगी. विशेष रूप से इस रोजगार मेले में चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और उपलब्धियों के आधार पर पूरी की जाएगी. इस बड़े आयोजन के लिए सभी 6 जिलों के ऐसे सभी संस्थाओं को भी अवगत कराया गया है जो कि तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देते हैं. सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं को जानकारी दी जा चुकी हैं.

ITI साकेत के प्रधानाचार्य और जिला समन्वयक संजीव कुमार ने बताया कि जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की पहल पर ये जॉब फेयर आयोजित होने जा रहा है. खास बात ये है कि ITI कौशल विकास मिशन और पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में जिन युवाओं ने पहले प्रशिक्षण लिया है और वर्तमान में बेरोजगार हैं, ऐसे छात्र-छात्राओं को यहां नौकरी मिल सकती है. उन्हें आमंत्रित किया गया है.

विशेष रूप से यहां ITI के विभिन्न ट्रेड से संबंधित नौकरी, आईटीआई के अलावा कौशल विकास योजना के अंतर्गत तकनीकी नॉलेज रखने वाले युवाओं को शुरुआती सैलरी 15 हजार रूपये मिल सकती हैं. अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा. अभ्यर्थियों की योग्यता, शैक्षणिक उपलब्धियों और कौशल के आधार पर नौकरी मिलेगी.



रोजगार मेले की खास बात: रोजगार मेले की खास बात ये है कि इसमें महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांगजनों और जीरो पावर्टी (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन: जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, कौशल विकास मिशन मेरठ की तरफ से QR कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके आवेदक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.



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