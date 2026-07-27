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कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ रेंज में कहां-कहां बनी पुलिस चौकियां? पूरी लिस्ट देखें

शहर में कड़ी सुरक्षा, रूट पर लगेंगे QR कोड, कावड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की तैयारी.

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कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ परिक्षेत्र में खोले गये 4 अस्थायी थाने, 58 अस्थायी पुलिस चौकियां (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 12:36 PM IST

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मेरठ: श्रावण मास की अब शुरुआत होने जा रही है. इसी के साथ कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है. इसी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं. कांवड़ मार्गो और मेला क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी समस्या का सामना न करना पड़े इसको लेकर सुरक्षा को देखते हुए पुक्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी के साथ मेरठ रेंज के जिलों की सीमाओं में भी पुलिस का पहरा रहने वाला है.

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले में शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. श्रावण मास में अभी हालांकि 2 दिन शेष हैं, लेकिन ऐसे में कांवड़ मार्गों और मेला क्षेत्रों पर श्रद्धालुओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए 4 अस्थायी थाने और 58 पुलिस चौकियां तैयार की जा रही हैं.

डीआईजी ने कहा कि प्राथमिकता यही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे, आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस टीम तुरंत मौके पर हो, श्रद्धालुओं को सहायता उपलब्ध कराने और भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इन अस्थायी थानों और अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना के आदेश दिए गए हैं.

मेरठ जिले में 1 थाना और 9 चौकियां बनाई जा रही हैं, बुलन्दशहर में 1 थाना और 17 पुलिस चौकियां, वहीं बागपत जिले में 1 थाना और 11 चौकियां और इसी तरह हापुड़ जिले में 1 अस्थायी थाना और 21 अस्थायी चौकियों की स्थापना की गयी है.

मेरठ में 9 अस्थायी चौकियां: जिले में अस्थायी चौकियां औघड़नाथ मंदिर मेरठ कैंट थानाक्षेत्र सदर बाजार क्षेत्र में बनाया गया है, बता दें कि इस धर्मस्थल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने और पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं. वहीं हरिद्वार से जल लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी यहां लाखों में रहती है. अस्थायी चौकियों को बनाने के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया उनमें-

1. कांवड़ चौकी रार्धना थाना सरधना

2. कांवड़ चौकी करनावल थाना सरुरपुर

3. कांवड़ चौकी कल्यणपुर थाना रोहटा

4. कांवड़ चौकी हिन्डन नदी थाना रोहटा

5. कांवड़ चौकी बटावली नहर पुल थाना बहसुमा

6. कांवड़ चौकी कुड़ी झाल थाना मवाना

7. कांवड़ चौकी झाल लोधी पुल थाना परिक्षितगढ़

8. कांवड़ चौकी खड़ौली मस्जिद थाना ककंरखेड़ा

9. कांवड़ चौकी नैन्सी चौराहा थाना सदर बाजार शामिल हैं.

बुलन्दशहर में अस्थायी 17 पुलिस चौकी: जिले में अहार थाना क्षेत्र के अम्बकेश्वर महादेव मंदिर पर अस्थाई अहार थाना बनाया है. यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु और कांवर यात्री जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. जिले में अस्थायी 17 पुलिस चौकी बनाई गई हैं.

1. कांवड़ चौकी वलीपुरा नहर थाना कोतवाली नगर

2. चौकी सराय छबीला थाना कोतवाली देहात

3. चौकी जैनपुर तिरहा थाना कोतवाली देहात

4. चौकी ग्राम भटौना थाना गुलावटी

5. चौकी हाजीपुर पुलिया थाना स्याना

6. चौकी ग्राम मवई थाना नरसैना

7. चौकी अगवाल कट एऩएचआई थाना खुर्जानगर

8. चौकी शिकारपुर तिराहा(कट) थाना खुर्जा देहात

9. चौकी पीतमपुर तिराहा थाना पहासू

10. चौकी बरासउ मंदिर मोड थाना शिकारपुर

11. चौकी बवस्टर गंज घाट थाना अनूपशहर

12. चौकी मखैना नहर पुल थाना अनूपशहर

13. चौकी भईपुर दौराहा थाना जहांगीराबाद

14. चौकी ग्राम चांसी टी पाइन्ट थाना अहार

15. चौकी बहलोलपुर बोर्डर थाना छतारी

16. चौकी गंगाघाट थाना रामघाट

17. चौकी परिहावली कट (मंजीत चौराहा) कस्बा जरगवां थाना रामघाट.

बागपत में बनाई गई 11 अस्थाई पुलिस चौकी: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थलों में से एक पुरा महादेव मंदिर बागपत जिले में स्थित है. कोतवाली मेला पुरा महादेव थाना क्षेत्र बालैनी में अस्थाई थाना बनाया गया है. पुरा महादेव मंदिर एक ऐसा धर्म स्थल है जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं, साथ ही जलाभिषेक करने के लिए तो यहां हजारों भक्तों की लाइन लगी रहती है.

1. चौकी गल्हैता तिराहा थना बिनौली

2. चौकी शेखपुरा थाना बिनौली

3. चौकी चिरचिटा थाना सिंहावली अहीर

4. चौकी कैडवा तिराहा थाना सिंहावली अहीर

5. चौकी बिजरौल थाना बडौत

6. चौकी बावली थाना बडौत

7. चौकी गुफा मंदिर थाना कोतवाली बागपत

8. चौकी जिवाना टौल प्लाजा थाना रमाला

9. चौकी किशनपुर बराल थाना रमाला

10. चौकी पुसार थाना दोघट

11. चौकी शाहजांपुर थाना दोघट में बनाई गई हैं.

हापुड़ जिले में कुल 20 अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित: मेरठ रेंज के हापुड़ जिले में ब्रजघाट में अस्थाई थाना बनाया गया है. बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जगह ब्रजघाट है. जहां से लाखों की संख्या में हर दिन शिव भक्त आते हैं और यहां से लोग बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर पूजा-अर्चना तो करते ही हैं, यहां के शिवालयों में भी पूजा अर्चना होती है साथ ही यहां से जल लेकर भी कांवड़िया जाते हैं.

1. चौकी पुरानी चुंगी थाना हापुड़ नगर

2. चौकी टियाला थाना हापुड़ देहात

3. दतेडी गेट थाना पिलखुवा

4. चौकी जीएस पैट्रोल पम्प थाना पिलखुवा

5. चौकी सोना पम्प थाना हाफिजपुर

6. चौकी बडौदा सिहानी थाना हाफिजपुर

7. चौकी बक्सर रेगुलेटर थाना सिम्भावली

8. चौकी स्याना बार्डर थाना सिम्भावली

9. चौकी बुकलाना नहरपुल थाना सिम्भावली

10. चौकी ग्राम डिबाई नहर पुल थाना सिंभावली

11. चौकी बनखंडा नहर पटरी थाना बाबूगढ़

12. चौकी बछलौता अण्डरपास थाना बाबूगढ़

13. चौकी अल्लाबक्शपुर कट थाना गढ़मुक्तेश्वर

14. चौकी पलवाडा मोढ बृजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर

15. चौकी दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर

16. चौकी गढचौपला थाना गढ़मुक्तेश्वर

17. चौकी पलवाड़ा तिराहा

18. चौकी सेहल नहर चौराहा

19. चौकी सदरपुर बैरियर

20. चौकी छतरीवाला कुंआ थाना बहादुरगढ.

डीआईजी ने बताया कि शिव भक्तों को पुलिस बल की तैनाती के साथ संचार व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, जनसहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं. प्रत्येक अस्थायी पुलिस इकाई का GPS कोऑर्डिनेट्स सहित चिन्हांकन किया गया है, जिससे कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है.

DIG नैथानी ने बताया कि स्पष्ट निर्देश पुलिस को हैं कि थाना-चौकियों को आगन्तुक के लिए सुलभ बनाया जाये, वहीं क्यूआरकोड चस्पा किये जाएंगे, जिसे स्कैन कर श्रद्धालुओ को मार्ग और निकटतम सुविधाओं को समझने में आसानी हो. साथ ही साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल अनुशासन में रहें, किसी भी सूचना पर तुरन्त रिस्पॉन्स करें ये निर्देश भी दिया गया है.

डीआईजी ने कहा कि सभी को मीटिंग करके बता दिया गया है कि जनता के साथ शिष्टता से पेश आयें और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करें. आसपास के माहौल पर पैनी नजर रखें. वरिष्ठ अधिकारियों, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा आदि के आपातकालीन सम्पर्क नंबर अपने पास रखें और अन्य ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों या टीमों के साथ समन्वय बनाकर रखें. साथ ही यदि कोई शिवभक्त बीमार पड़ जाता है या घायल हो जाता है तो उसे तुरन्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायें और आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल पहुंचाए.

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