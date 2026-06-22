ETV Bharat / state

मेरठ में स्पेशल रोजगार मेले का आयोजन इस दिन, दिव्यांगजनों को फटाफट नौकरी, जानिए योग्यता-तनख्वाह

मेरठ: जिले में पहली बार स्पेशल तरह का रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है. इस जॉब फेयर में विशेष रूप से नौकरियां उन्हीं लोगों कों मिलेंगी जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं. इस रोजगार मेले को मेरठ के कचहरी परिसर स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 24 जून को रोजगार मेले का आयोजन होगा. चलिए जानते हैं किन-किन पदों के लिए ये जॉब होंगी...

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय (Video Credit; ETV Bharat)

यहां होगा इंटरव्यू: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि मेरठ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की तरफ से एक अलग तरह की पहल पहली बार की जा रही है. विशेष रूप से यहां दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों का अवसर मिल सके इसको लेकर कुछ प्रयास किए गए. ऐसे अभ्यर्थी जो अपने लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए निजी बैंकों में श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा अवसर तलाशे जा रहे. यहां अलग-अलग पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जाकर Interview दे सकते हैं यह प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है.

CTC 2 लाख 85 हजार तक: विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट से संबंधित पोस्ट और इसी तरह सेल्स और रिटेल से संबंधित पोस्ट के लिए हैं. इन पदों के लिए सालाना वेतनमान 2 लाख 85 हजार रुपए से अधिक का हो सकता है. इस प्रकार औसतन 23 हजार रूपये से अधिक के वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं.

ये होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: योग्यता की बात करें तो न्यूनतम एबिलिटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए. कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो साथ ही चलने फिरने में कोई समस्या ना हो. निजी बैंक में ऐसे लोगों के लिए कस्टमर केयर और रिटेल मैनेजमेंट में नौकरियां मिल सकती हैं.