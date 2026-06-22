मेरठ में स्पेशल रोजगार मेले का आयोजन इस दिन, दिव्यांगजनों को फटाफट नौकरी, जानिए योग्यता-तनख्वाह
अलग-अलग पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी Interview दे सकते हैं, ये प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 11:30 AM IST
मेरठ: जिले में पहली बार स्पेशल तरह का रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है. इस जॉब फेयर में विशेष रूप से नौकरियां उन्हीं लोगों कों मिलेंगी जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं. इस रोजगार मेले को मेरठ के कचहरी परिसर स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में 24 जून को रोजगार मेले का आयोजन होगा. चलिए जानते हैं किन-किन पदों के लिए ये जॉब होंगी...
यहां होगा इंटरव्यू: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि मेरठ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की तरफ से एक अलग तरह की पहल पहली बार की जा रही है. विशेष रूप से यहां दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों का अवसर मिल सके इसको लेकर कुछ प्रयास किए गए. ऐसे अभ्यर्थी जो अपने लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए निजी बैंकों में श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा अवसर तलाशे जा रहे. यहां अलग-अलग पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जाकर Interview दे सकते हैं यह प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है.
CTC 2 लाख 85 हजार तक: विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट से संबंधित पोस्ट और इसी तरह सेल्स और रिटेल से संबंधित पोस्ट के लिए हैं. इन पदों के लिए सालाना वेतनमान 2 लाख 85 हजार रुपए से अधिक का हो सकता है. इस प्रकार औसतन 23 हजार रूपये से अधिक के वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं.
ये होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: योग्यता की बात करें तो न्यूनतम एबिलिटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए. कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो साथ ही चलने फिरने में कोई समस्या ना हो. निजी बैंक में ऐसे लोगों के लिए कस्टमर केयर और रिटेल मैनेजमेंट में नौकरियां मिल सकती हैं.
क्षेत्रीय सहायक निदेशक ने बताया, पात्रता के दायरे में आने वाले कार्यालय के मेरठ कचहरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आकर सुबह 10 बजे से साक्षात्कार दे सकते हैं और सेवायोजन विभाग की वेबसाईट rojgarsangam.gov.up.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इससे इंटरव्यू देने आने वाले अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी साथ ही अगर अभी तक ऐसे कुछ युवा हैं जिन्होंने इंटरव्यू देने का मन बनाया है लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, तो क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में भी उन्हें पंजीकरण का अवसर मिलेगा. इसके लिए जरूरी है कि वह तमाम अपने शैक्षणिक दस्तावेज साथ लेकर आए साथ ही आधार कार्ड समेत फोटोग्राफ भी होने चाहिए.
चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर दिया जाएगा, साथ ही उन्हें सम्मानित बैंक की तरफ से जिस कार्य के लिए चयनित किया जाएगा, उसके लिए अलग से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी कराई जाएगी. इस दौरान संबंधित बैंक की तरफ से ऐसे अभ्यर्थियों को रेगुलर कर्मचारियों की तरह ही रखेगा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा. विशेष बात ये भी है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यह मेरठ और आसपास के क्षेत्र में ही नियुक्त किये जाएंगे.
इन जरूरी बातों का रखें ध्यान-
- आवेदक की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल तक हो सकती है, उम्र का निर्धारण 1.8.2026 के अनुसार किया जाएगा.
- आवेदक की न्यूनतम योग्यता कम से कम स्नातक उर्तीण होना आवश्यक है.
- इसके अलावा विशेष योग्यता कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए.
- संबंधित प्रमाण पत्र भी अवश्य हो.
- उन्हीं दिव्यांग जनों को नौकरी मिलेगी जो चलने फिरने में सक्षम होना चाहिए.
- वेतन प्रतिमाह 23,791 रूपये निर्धारित है.
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