MEERUT में आज से अच्छी नौकरी पाने का मौका, 35 हजार तक तनख्वाह, जानिए रोजगार मेले के बारे में

मेरठ: जिले में आज से 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा. यह जॉब फेयर 24 से 26 फरवरी तक चलेगा. हजारों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों में नौकरी मिल सकती है. बता दें इसके लिए सिर्फ 10वीं पास लोग तक एप्लाई कर सकते हैं. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के तरफ से IIMT यूनिवर्सिटी कैंपस में ये रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. बता दें, रोजगार महाकुम्भ का शुभारंभ सांसद अरुण गोविल करेंगे.

आ रही इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी इंटरव्यू के माध्यम से नौकरियां देगा. सहायक निदेशक ने बताया कि इस जॉब फेयर में आज पहले दिन हेल्थ, आईटी, हर्बल, एचआर, इलेक्ट्रिकल, शिक्षा से जुड़ी अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधि इंटरव्यू लेंगे. पहले दिन 50 से अधिक कम्पनियों के पहुंचने की उम्मीद है.