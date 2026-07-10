यूपी के इन 3 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी, देर रात धड़ाधड़ जारी हुए आदेश, जानिए वजह
भारी बारिश के चलते स्कूल आज बंद रहेंगे, जिला प्रशासन ने किया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:57 AM IST
कानपुर देहात/मेरठ/गाजियाबाद: यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी के तीन जिलों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में देर रात आदेश जारी कर दिए गए हैं.
कानपुर देहात में आज 8वीं तक के स्कूल बंद: जिले में मौसम विभाग द्वारा आज भारी बारिश होने की चेतावनी दी है.जिसके बाद देर रात जिला प्रशासन ने जिले के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.यह निर्णय जिला प्रशासन ने मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद बच्चो की सुरक्षा को देखने हुए निर्णय लिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने जनपद के सभी परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त,राजकीय, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डो से संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है. आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.
मेरठ में भी आज स्कूल बंद: मेरठ में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके मद्देनजर मेरठ जिला प्रशासन ने भी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल आज बंद रखने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में देर रात आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के उल्लघंन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
गाजियाबाद में भी आज छुट्टी: गाजियाबाद में भी मौसम विभाग ने आज भारी वर्षा की संभावना जताई है. ऐसे में गाजियाबाद में भी देर रात 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है.
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