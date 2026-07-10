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यूपी के इन 3 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी, देर रात धड़ाधड़ जारी हुए आदेश, जानिए वजह

कानपुर देहात/मेरठ/गाजियाबाद: यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यूपी के तीन जिलों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में देर रात आदेश जारी कर दिए गए हैं.



कानपुर देहात में आज 8वीं तक के स्कूल बंद: जिले में मौसम विभाग द्वारा आज भारी बारिश होने की चेतावनी दी है.जिसके बाद देर रात जिला प्रशासन ने जिले के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.यह निर्णय जिला प्रशासन ने मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद बच्चो की सुरक्षा को देखने हुए निर्णय लिया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने जनपद के सभी परिषदीय अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त,राजकीय, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डो से संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए है. आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.