Medical Magic ; Keyhole सर्जरी से डॉक्टरों ने ठीक की रीढ़ की हड्डी, कुछ ही घंटो में बैठने लगा मरीज

मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का कमाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: जिले के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 20 साल के युवक की रीढ़ की हड्डी के टूटने पर भी keyhole विधि से ऐसा ट्रीटमेंट किया कि अब वह फिर एक बार उठ कर चल सकता है. निजी हॉस्पिटल्स में लाखों रुपये ऐसे मरीजों के उपचार में लग जाते हैं. मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन सुमित अग्रवाल ने बताया कि दुर्घटना में युवक नैतिक (20) राजस्थान के खाटूश्याम क्षेत्र में ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था. मरीज को गंभीर चोट लगी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मरीज बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल बिस्तर पर आ गया था. रीढ़ की हड्डी के अलावा दोनों पैरों की एढ़ी में भी फ्रैक्चर था. जिसके बाद पेडिकल स्क्रू (Pedicle Screws) रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई. दो छोटे चीरे लगाकर ये सर्जरी की गई जिससे कि मरीज को जल्दी से जल्दी रिकवरी दी जा सके. मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने बताया कि मरीज की पहले काउंसलिंग की गई. पूरा परिवार घबराया हुआ था. उन्हें मोटिवेट किया गया, जिसके बाद मरीज ने और उनके परिजनों ने सहमति जताई, फिर छोटे चीरे की मदद से सर्जरी की गई. उन्होंने बताया कि इस सर्जरी में मरीज के परिजनों की तरफ से जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया. डॉक्टर ने बताया कि अगर मरीज की सर्जरी ओपन तरीके से करते तो कम से कम 3 से 6 महीने तक मरीज को बेड पर रहना होता, लेकिन जिस तरह से ये सर्जरी की गई, उसके बाद अगले दिन से पेशेंट को बैठाया जा सकता है, साथ ही जैसे ही उनकी एढ़ी के फ्रैक्चर (Fracture) और घाव heal होंगे, उसके बाद वे चल सकेंगे.