Medical Magic ; Keyhole सर्जरी से डॉक्टरों ने ठीक की रीढ़ की हड्डी, कुछ ही घंटो में बैठने लगा मरीज

Medical Magic ; Keyhole सर्जरी से डॉक्टरों ने ठीक की रीढ़ की हड्डी, कुछ ही घंटो में बैठने लगा मरीज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 5:41 PM IST
मेरठ: जिले के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 20 साल के युवक की रीढ़ की हड्डी के टूटने पर भी keyhole विधि से ऐसा ट्रीटमेंट किया कि अब वह फिर एक बार उठ कर चल सकता है. निजी हॉस्पिटल्स में लाखों रुपये ऐसे मरीजों के उपचार में लग जाते हैं.
मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन सुमित अग्रवाल ने बताया कि दुर्घटना में युवक नैतिक (20) राजस्थान के खाटूश्याम क्षेत्र में ऊंचाई से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था. मरीज को गंभीर चोट लगी, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मरीज बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल बिस्तर पर आ गया था. रीढ़ की हड्डी के अलावा दोनों पैरों की एढ़ी में भी फ्रैक्चर था. जिसके बाद पेडिकल स्क्रू (Pedicle Screws) रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई. दो छोटे चीरे लगाकर ये सर्जरी की गई जिससे कि मरीज को जल्दी से जल्दी रिकवरी दी जा सके.
मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने बताया कि मरीज की पहले काउंसलिंग की गई. पूरा परिवार घबराया हुआ था. उन्हें मोटिवेट किया गया, जिसके बाद मरीज ने और उनके परिजनों ने सहमति जताई, फिर छोटे चीरे की मदद से सर्जरी की गई. उन्होंने बताया कि इस सर्जरी में मरीज के परिजनों की तरफ से जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया.
डॉक्टर ने बताया कि अगर मरीज की सर्जरी ओपन तरीके से करते तो कम से कम 3 से 6 महीने तक मरीज को बेड पर रहना होता, लेकिन जिस तरह से ये सर्जरी की गई, उसके बाद अगले दिन से पेशेंट को बैठाया जा सकता है, साथ ही जैसे ही उनकी एढ़ी के फ्रैक्चर (Fracture) और घाव heal होंगे, उसके बाद वे चल सकेंगे.
अगर इस तरह की स्थिति में मरीज बिना डॉक्टरी सलाह के बैठने उठने की कोशिश कर ले, जब उसकी रीढ़ की हड्डी में fracture हो तो उससे उसके पैरों में भी लकवा (पक्षाघात) paralysis होने का खतरा रहता है.
लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष और उपप्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंक ने बताया कि मरीज को गंभीर छोटें थीं. उनकी keyhole सर्जरी की गई है. जिसे बिना चीरे की सर्जरी भी आम भाषा में लोग बोल देते हैं.
जानिए क्या होता है इस सर्जरी में- इसमें मरीज को आधा-आधा सेंटीमीटर के Keyhole के द्वारा मेडिकल Pedicle Screws डाल दिए जाते हैं. रॉड लगाकर उन्हें फिक्स कर दिया जाता है और अगले दिन से मरीज को बैठा दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ये सर्जरी बेहद ही rare surgery है, आसपास में देखने सुनने में नहीं आती है.
सर्जरी के तुरंत बाद उठ बैठ सकता है मरीज..
- उन्होंने बताया कि इस सर्जरी का एडवांटेज यही है, मरीज को अगले ही दिन से बैठाया जा सकता है साथ ही अगर नसों में ताकत है, तो मरीज को चले-फिरने के लिए भी कहा जा सकता है.
- मेडिकल कॉलेज में ये इलाज संभव है. इसके अलावा दिल्ली में इस तरह की सर्जरी और उपचार के लिए केंद्र स्थित हैं, जहां पैसा-समय भी ज्यादा लगता है.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर.सी गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में ये एक उल्लेखनीय चिकित्सीय सर्जरी हुई है. जो कि बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि रोगी के विस्तृत परीक्षणों और रेडियोलॉजिकल जांचों में L-3 (तृतीय कटि कशेरुका) टूट गई थी, जबकि उसकी तंत्रिका कार्यक्षमता पूरी तरह से सुरक्षित थी.
वहीं मरीज नैतिक ने बताया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह फिर से उठ, बैठ और चल पाएगा, लेकिन अब वह बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा है. उसने बताया कि उसकी सर्जरी में लगभग 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा आया है. उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह निजी अस्पताल का रुख करता और वहां इलाज करा पाता क्योंकि उसके लिए मेरठ से दिल्ली जाना ही एक चुनौती थी. पैसे में परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से आर्थिक दबाव में भी आ जाता.
