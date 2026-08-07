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वर्दी उतारी तो जूते पहन लिए: 50 की उम्र में दौड़ना शुरू किया, आज चीन बॉर्डर तक जीत रहे ट्रॉफी

59 की उम्र के बाद भी नहीं थम रहे चरण सिंह के चरण, 10 किलो मेडल-गोल्डन जीतों से लिख रहे हौसले की नई कहानी.

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59 साल की उम्र और जज्बे में किसी यंग युवा से कम नहीं मेरठ के चरण सिंह भाटी की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:45 PM IST

6 Min Read
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मेरठ: कुछ कहानियां उम्र का हिसाब नहीं मांगतीं, जज्बे का हिसाब मांगती हैं. ऐसी ही एक कहानी है मेरठ के परतापुर क्षेत्र के शताब्दी नगर में रहने वाले 59 साल के चरण सिंह भाटी की. कंधे पर 10 किलो से ज्यादा मेडल, दौड़ने का जुनून और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग. सेना से रिटायरमेंट के बाद जब ज्यादातर लोग आराम की सोचते हैं, चरण सिंह ने 50 की उम्र में दौड़ना शुरू किया. आज वे देश के अलग-अलग कोनों में मैराथन और अल्ट्रा मैराथन में आंधी बनकर दौड़ते हैं.

चरण सिंह भाटी, खिलाड़ी. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, चरण सिंह चीन बॉर्डर पर 75 किलोमीटर की मैराथन में ट्रॉफी जीत चुके हैं. हर महीने अलग-अलग प्रतियोगिताओं से डेढ़ लाख रुपये तक की प्राइज मनी भी घर लाते हैं. न कोई कोच है, न कोई गुरु. गुरु हैं तो सिर्फ "फ्लाइंग सिख" मिल्खा सिंह. उनकी वीडियो देखकर, उनके आर्टिकल पढ़कर चरण सिंह खुद को तराशते हैं और हर दिन 30 से 35 किलोमीटर दौड़कर ये साबित करते हैं कि दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे उम्र और संसाधनों की कमी भी घुटने टेक देती है. आइए जानते हैं मेरठ के इस मिल्खा की कहानी श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट...

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उम्र से तेज दौड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

50 के बाद शुरू हुआ दूसरा करियर: चरण सिंह भाटी ने कई साल तक भारतीय सेना में देश की सेवा की. लेकिन उनका कहना है कि उस समय खेलों के लिए सरकारी स्तर पर न पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, न संसाधन. नतीजा ये हुआ कि एक निश्चित समय के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया. 2017 में आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरठ में ही एक मैराथन में हिस्सा लिया. वहां से शुरुआत हुई और 2018 में द्वारका, दिल्ली में हुई मैराथन में मेडल जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच गया.

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उम्र ज्यादा लेकिन, कम समय में हासिल किया मुकाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

बस फिर क्या था, तब से आज तक चरण सिंह का दौड़ने का सिलसिला रुका ही नहीं. आज 59 साल की उम्र में वे 50+ कैटेगरी में दौड़ते हैं और लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं. वे कहते हैं कि "अगर समय पर सही प्लेटफॉर्म और सपोर्ट मिल जाता तो मैं देश के लिए और बड़े स्तर पर पदक जीत सकता था. लेकिन शिकायत करने से बेहतर है खुद मेहनत करना. इसलिए हार नहीं मानी."

देशभक्ति के लिए परिवार भी समर्पित: चरण सिंह के साथ आर्मी वाला खून इनके परिवार में भी झलकता है. उनके 2 भाई भी आर्मी से रिटायर्ड हैं. चरण सिंह भाटी के परिवार में उनके 4 बच्चे हैं और पत्नी के साथ मेरठ में रहते हैं.

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इन मैराथन में जीते मेडल. (Photo Credit; ETV Bharat)

10 किलो मेडल की कहानी: चरण सिंह के घर में रखे मेडल तौलें तो वजन 10 किलो से ज्यादा बैठता है. इनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के मेडल शामिल हैं. ये मेडल सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये उनकी मेहनत, पसीने और जिद की कहानी कहते हैं. नेशनल लेवल पर भी उनका रिकॉर्ड शानदार है. आर्मी के समय में ही उन्होंने नेशनल प्रतियोगिताओं में 6 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल जीते थे.

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अपने परिवार संग चरण सिंह भाटी. (Photo Credit; ETV Bharat)

रिटायरमेंट के बाद का सफर और भी बड़ा: टाटा मैराथन में उन्होंने 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर तीनों कैटेगरी में 10 से ज्यादा मेडल जीते हैं. इसके अलावा सतारा मैराथन, अदानी ग्रुप मैराथन में भी वे अव्वल रहे हैं. दिल्ली, हैदराबाद, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, जयपुर और उत्तराखंड में आयोजित मैराथनों से भी वे ढेरों मेडल जीतकर ला चुके हैं. सबसे गर्व की बात तब हुई जब चीन बॉर्डर पर आयोजित 75 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम की. वे बताते हैं, "खिलाड़ी का दिन होता है. कभी-कभी हार भी मिलती है, लेकिन बहुत कम. मैं हर महीने कहीं न कहीं प्रतियोगिता में जाता ही हूं."

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ड्राफियों से सजा चरण सिंह चीन का मेज. (Photo Credit; ETV Bharat)

बिना कोच के चैंपियन: ''अनुशासन ही सबसे बड़ा गुरु" चरण सिंह की सबसे बड़ी खासियत उनका अनुशासन है. उनका कहना है कि "मेरा कोई कोच नहीं है. मैं मिल्खा सिंह को अपना गुरु मानता हूं. उनकी दौड़ की वीडियो देखता हूं, उनके बारे में पढ़ता हूं और जो टिप्स मिलते हैं उन्हें फॉलो करता हूं. "उनकी दिनचर्या किसी प्रोफेशनल एथलीट से कम नहीं है. हर दिन सुबह ग्राउंड पर 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं. औसतन 30 से 35 किलोमीटर दौड़ते हैं. हर शनिवार को 35 किलोमीटर की रोड रेस फिक्स है. अलग-अलग दिन के लिए अलग-अलग टारगेट फिक्स करते हैं.

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ईनाम सर्टिफिकेट और मेडल को रखा बहुत ही संभालकर. (Photo Credit; ETV Bharat)

खिलाड़ियों को फिटनेस मंत्र: "शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है.'' वह युवाओं और बुजुर्गों दोनों से अपील करते हैं, "चाहे बुजुर्ग हों या नौजवान, अपने शरीर पर ध्यान दें. हर दिन नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण करें, फिटनेस से ही सब कुछ संभव है." -चरण सिंह

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मेडल के साथ खिलाड़ी की तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

हर महीने आसानी से होती कमाई: अलग-अलग मैराथन और अल्ट्रा मैराथन में जीतने पर मिलने वाली प्राइज मनी से वे हर महीने आसानी से डेढ़ लाख रुपये तक कमा लेते हैं. देशभर में होने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी उन्हें 3 बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स से मिलती है. जहां भी प्रतियोगिता होती है, चरण सिंह पहुंच जाते हैं. अगला टारगेट चमोली की मैराथन है और 30 अगस्त को पंजाब के मोहाली में होने वाले मैराथन टूर्नामेंट में भी वे हिस्सा लेंगे.

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चरण सिंह भाटी की दौड़ते हुए क्लिक की गई तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

चरण सिंह का कहना है कि वेटरन्स खिलाड़ियों को वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं. "हम अपना पैसा खर्च करके जाते हैं. रहने, खाने, आने-जाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है. ऊपर से प्राइज मनी पर GST और टैक्स भी देना पड़ता है. "उन्होंने 2018 में प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से मुलाकात की थी. विदेश में जाकर देश के लिए खेलने की इच्छा जताई, मंत्री ने उनके 10 किलो से ज्यादा मेडल देखे और आश्वासन दिया कि कुछ करेंगे. लेकिन चरण सिंह आज तक उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं.

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मेडल से भरा कपबोर्ड. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी से दरख़्वास्त: वे CM योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि "सिर्फ युवा खिलाड़ी ही देश का भविष्य नहीं हैं. वेटरन्स खिलाड़ी भी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. सरकार को हम पर भी ध्यान देना चाहिए. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए."

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