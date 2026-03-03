ETV Bharat / state

मेरठ को सौगात; AI बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर करेगी मुफ्त इलाज

मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मोबाइल रेटिनोपैथी जांच वैन का विमोचन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: मेडिकल कॉलेज मेरठ को अब एक खास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग मोबाइल वैन की सौगात मिल गई है. लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.सी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण और बेहद ही उपयोगी वैन दी गई है. उन्होंने बताया कि शासन स्तर से मेडिकल कॉलेज मेरठ के नेत्र रोग विभाग, के.जी.एम.यू. लखनऊ और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज को बीते साल एक साथ “एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी सेन्टर“ घोषित किया गया था. AI-आधारित मोबाइल स्क्रीनिंग वैन. (Photo Credit; ETV Bharat) मेडिकल कॉलेज के उच्चीकृत नेत्र रोग विभाग में संचालित “डायबिटिक रेटीनोपैथी सेन्टर” की तरफ से डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग मोबाइल वैन ऐसे लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी. बता दें, डायबिटीज (मधुमेह) रोग से ग्रसित एक व्यक्ति बताते हैं कि क्योंकि शुगर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय भी है. शुगर की प्रॉब्लम होने से, आंखों के पर्दों में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं.