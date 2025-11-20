2 साल के बच्चे को आंख पर लगी चोट, डॉक्टरों ने फेविक्विक से चिपका दी पट्टी, CMO ने बैठाई जांच
घाव साफ करने में मासूम को लगाने पड़े 4 टांके, हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी.
मेरठ: जिले के एक निजी अस्पताल में एक बच्चे की आंख पर चोट लगने पर डॉक्टरों ने घाव को फेविक्विक से ही चिपका दिया. जिसके बाद अब हॉस्पिटल के खिलाफ 3 टीमें लगाई गई हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं.
बता दें, जागृति विहार एक्सटेंशन के रहने वाले सरदार जसप्रिंदर सिंह के 2 साल के बच्चे को घर में खेलते हुए 2 दिन पहले आंख के पास चोट लग गई थी. जिसके बाद उसे परिजन एक हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने ड्रेसिंग कर दी. बच्चे का दर्द कम होने की जगह और बढ़ गया. घरवालों को लगा कि बच्चा छोटा है इसलिए दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. उसने चोट पर खुजली होने की बात परिजनों को बताई तो भी परिजन कुछ समझ नहीं पाए.
कल यानी बुधवार को परिजन बच्चे को फिर से पट्टी कराने के लिए लेकर गए, तो वे दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे को ले गए. जब अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए पट्टी को खोलने की कोशिश की गई तो पट्टी बच्चे के आंख में चिपक गई थी, छुटाने की कोशिश की गई पर पट्टी नहीं छूटी. जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ को भी कठिनाई हुई, वहीं मासूम बच्चे की जान पर बन आई.
अस्पताल के डॉक्टर दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि मासूम के घाव को फेविक्विक जैसे किसी पदार्थ से चिपकाया गया है. अंत में डॉक्टरों ने बच्चे की स्थिति को देखकर पूरी बात परिजनों को समझायी. मजबूरी में उस पदार्थ को घाव पर से छुड़ाने के चक्कर में मासूम को 4 टांके भी आ गए.
इसके बाद मासूम के परिजनों ने पहले वाले अस्पताल में जाकर हंगामा किया और आपत्ति दर्ज कराई, तो स्टाफ ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. जिस पर सीएमओ से शिकायत की गई. शिकायत पर सीएमओ ने इसे घोर अपराध बताते हुए जांच के आदेश दिए.
मासूम के पिता जसप्रिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद 5 रुपए वाली फेवीक्विक स्टाफ को खोलते देखा था, लेकिन तब वह कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि बच्चे को बहुत दर्द था.
वहीं सीएमओ आशोक कटारिया ने बताया कि मामला बेहद ही गंभीर है. हॉस्पिटल के सीसीटीवी को भी चेक करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद ही हैरान करने वाला है, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
