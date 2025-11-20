ETV Bharat / state

2 साल के बच्चे को आंख पर लगी चोट, डॉक्टरों ने फेविक्विक से चिपका दी पट्टी, CMO ने बैठाई जांच

मेरठ: जिले के एक निजी अस्पताल में एक बच्चे की आंख पर चोट लगने पर डॉक्टरों ने घाव को फेविक्विक से ही चिपका दिया. जिसके बाद अब हॉस्पिटल के खिलाफ 3 टीमें लगाई गई हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं.

बता दें, जागृति विहार एक्सटेंशन के रहने वाले सरदार जसप्रिंदर सिंह के 2 साल के बच्चे को घर में खेलते हुए 2 दिन पहले आंख के पास चोट लग गई थी. जिसके बाद उसे परिजन एक हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने ड्रेसिंग कर दी. बच्चे का दर्द कम होने की जगह और बढ़ गया. घरवालों को लगा कि बच्चा छोटा है इसलिए दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. उसने चोट पर खुजली होने की बात परिजनों को बताई तो भी परिजन कुछ समझ नहीं पाए.

कल यानी बुधवार को परिजन बच्चे को फिर से पट्टी कराने के लिए लेकर गए, तो वे दूसरे हॉस्पिटल में बच्चे को ले गए. जब अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए पट्टी को खोलने की कोशिश की गई तो पट्टी बच्चे के आंख में चिपक गई थी, छुटाने की कोशिश की गई पर पट्टी नहीं छूटी. जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ को भी कठिनाई हुई, वहीं मासूम बच्चे की जान पर बन आई.