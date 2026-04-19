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मेरठ में रात के अंधेरे में दुकान पहुंचे 2 बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोलियों से भूना

किराना व्यापारी की रात में गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: जिले के जानी थाना क्षेत्र में देर रात को किराना व्यापारी की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई. पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है. व्यापारी की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है. सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं बता दें, जानी थानाक्षेत्र मेरठ बागपत हाइवे स्थित कुराली में बस स्टैंड पर कुराली गांव के ही रहने वाले नरेश उर्फ गोलू (40) पुत्र जगदीश कन्फेक्शनरी शॉप चलाते थे. रात में जब वे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 युवक वहां पहुंचे, उनसे कुछ सामान देने के लिए कहा, जैसे ही सामान उठाने के लिए नरेश पीछे मुड़े, तभी उनपर गोलियां बरसाकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी. जैसे ही आसपास के लोगों ने गोलियों की आवाज सुनीं, दुकान की तरफ बढ़े तब तक वहां से दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए. अभिजीत कुमार, एसपी देहात मेरठ (Video Credit; ETV Bharat)