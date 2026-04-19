मेरठ में रात के अंधेरे में दुकान पहुंचे 2 बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोलियों से भूना
रात में जब वह दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 युवक वहां पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 11:48 AM IST
मेरठ: जिले के जानी थाना क्षेत्र में देर रात को किराना व्यापारी की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई. पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है. व्यापारी की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है. सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं
बता दें, जानी थानाक्षेत्र मेरठ बागपत हाइवे स्थित कुराली में बस स्टैंड पर कुराली गांव के ही रहने वाले नरेश उर्फ गोलू (40) पुत्र जगदीश कन्फेक्शनरी शॉप चलाते थे. रात में जब वे दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 युवक वहां पहुंचे, उनसे कुछ सामान देने के लिए कहा, जैसे ही सामान उठाने के लिए नरेश पीछे मुड़े, तभी उनपर गोलियां बरसाकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी. जैसे ही आसपास के लोगों ने गोलियों की आवाज सुनीं, दुकान की तरफ बढ़े तब तक वहां से दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए.
स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी. आनन फानन में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तुरंत व्यापारी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. व्यापारी नरेश की मौत के बाद, जैसे ही परिजनों को सूचना मिली, परिवार में कोहराम मच गया. इस बीच सीओ सरधना और एसपी देहात भी मौके पर पहुंचे.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि व्यापारी की हत्या हुई है. मौके से 2 खोखा कारतूस भी मिले हैं. छानबीन की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है. उन्होंने बताया कि इस घटना के खुलासे के लिए 2 पुलिस टीम गठित कर दी गई हैं.
वहीं परिवार से जानकारी भी जुटाई गई है, ये भी जानकारी की जा रही है कि किसी से परिवार की कोई रंजिश तो नहीं है. वहां आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा. वहीं पुलिस फिलहाल लेनदेन के विवाद और रंजिश के बारे में भी पड़ताल कर रही है.
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