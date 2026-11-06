दीपावली और छठ पूजा पर अलर्ट मोड में रहेंगे यूपी के मेडिकल कॉलेज, 24 घंटे मिलेगी इमरजेंसी सेवा
महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा ने इस बावत सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:04 PM IST
लखनऊ : दीपावली और छठ पूजा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय रहेंगी. जिससे त्योहारों के दौरान आगजनी, पटाखों से जलने, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों के शिकार लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सके.
महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा ने इस बावत सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं. आदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती से लेकर जीवनरक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है.
इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट रहेंगी सक्रिय : आदेश के मुताबिक, त्योहारों के दौरान सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी विभाग, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, बर्न यूनिट, ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी. गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार देने के लिए अतिरिक्त बेड और चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था भी रखी जाएगी.
डॉक्टरों की छुट्टियों और ड्यूटी पर रहेगी नजर : आदेश में कहा गया है कि इमरजेंसी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीशियनों का ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी, ताकि मरीजों को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े.
दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक की होगी व्यवस्था : अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं, इंजेक्शन, ड्रेसिंग सामग्री और आपातकालीन उपचार किट का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं. वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, सक्शन मशीन और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली की भी जांच होगी. इसके अलावा ब्लड बैंक में रक्त और रक्त अवयवों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.
आगजनी और सामूहिक हादसों से निपटने की तैयारी : पटाखों से आग लगने और जलने की घटनाओं को देखते हुए बर्न यूनिट को विशेष रूप से तैयार रखने को कहा गया है. अस्पतालों में फायर अलार्म, अग्निशमन उपकरण और निकास मार्गों की जांच होगी. बड़ी दुर्घटना या भगदड़ जैसी स्थिति में एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने पर उपचार के लिए ट्रायेज व्यवस्था लागू रहेगी.
गंभीर मरीजों के रेफरल में नहीं होगी देरी : गंभीर मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थानों में भेजने के लिए प्रभावी रेफरल व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया है. एंबुलेंस और संबंधित अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि मरीजों को स्थानांतरित करने में अनावश्यक देरी न हो.
नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी : नेहा शर्मा ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, निदेशकों और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा. ये अधिकारी ड्यूटी रोस्टर, दवाओं, उपकरणों और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता पर नजर रखेंगे. निर्देशों के पालन में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
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