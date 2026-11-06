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दीपावली और छठ पूजा पर अलर्ट मोड में रहेंगे यूपी के मेडिकल कॉलेज, 24 घंटे मिलेगी इमरजेंसी सेवा

अलर्ट मोड पर रहेंगे अस्पताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : दीपावली और छठ पूजा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय रहेंगी. जिससे त्योहारों के दौरान आगजनी, पटाखों से जलने, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों के शिकार लोगों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा सके.

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा ने इस बावत सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं. आदेश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती से लेकर जीवनरक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है.



इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट रहेंगी सक्रिय : आदेश के मुताबिक, त्योहारों के दौरान सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी विभाग, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, बर्न यूनिट, ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी. गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार देने के लिए अतिरिक्त बेड और चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था भी रखी जाएगी.

डॉक्टरों की छुट्टियों और ड्यूटी पर रहेगी नजर : आदेश में कहा गया है कि इमरजेंसी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीशियनों का ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी, ताकि मरीजों को इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े. दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक की होगी व्यवस्था : अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं, इंजेक्शन, ड्रेसिंग सामग्री और आपातकालीन उपचार किट का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं. वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, सक्शन मशीन और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली की भी जांच होगी. इसके अलावा ब्लड बैंक में रक्त और रक्त अवयवों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.