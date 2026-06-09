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मछली पालक ध्यान दें! UP के मत्स्य विभाग की 3 बड़ी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन शुरू

प्रयागराज: यूपी के मछली पालकों के लिए बेहद काम की खबर. योगी सरकार ने वर्ष 2026-27 के तहत मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकारने शुरू कर दिया है. इसके लिए 8 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य मछुआरों को सरकार की ओर से मदद उपलब्ध कराना है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.



इन योजनाओं के लिए कर सकते आवेदन: पहली योजना है 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'. यह योजना मछली पालकों को बुनियादी ढांचा तैयार करने और बेहतर उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. दूसरी महत्वपूर्ण योजना 'निषादराज बोट सब्सिडी योजना' है, जो सीधे तौर पर उन पारंपरिक मछुआरों को संबल देने के लिए है जिन्हें नदियों में आजीविका कमाने के लिए आधुनिक नावों की सख्त जरूरत होती है. इस योजना के जरिए नाव व जाल की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है. वहीं तीसरी योजना 'सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना' है. यह तकनीकी प्रणाली तालाबों में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित कर कम जगह में अधिक और स्वस्थ मछली उत्पादन को संभव बनाती है.





अलग-अलग आवेदन कराना होगा: इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उसे हर योजना के लिए अलग-अलग (पृथक-पृथक) आवेदन करना होगा. योजना से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन, जैसे परियोजना का पूरा विवरण, इकाई लागत (यूनिट कॉस्ट), आवेदन की पूरी प्रक्रिया और साथ में लगाए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की सूची को मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर देखा जा सकता है.





इस पूरी प्रक्रिया की सबसे मानवीय और राहत देने वाली बात यह है कि सरकार ने उन लोगों को एक और मौका दिया है जिनके आवेदन पिछले वर्षों में किन्हीं कारणों से निरस्त हो गए थे या फिर प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में रह गए थे; ऐसे सभी पुराने आवेदक नए सिरे से पुनः आवेदन करने के पात्र होंगे. इसके अतिरिक्त, यदि भविष्य में सरकार द्वारा इन योजनाओं के नियमों में कोई नीतिगत संशोधन किया जाता है, तो बदले हुए नए प्रावधान ही लागू माने जाएंगे.



अगर समस्या आए तो क्या करें: अगर आपको इन योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या आ रही है तो किसी भी कार्यदिवस में विकास भवन, प्रयागराज स्थित मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय में संपर्क करें. आवश्यक दस्तावेजों के साथ 28 जून से पहले पंजीकरण करा लें.

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