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मातृभूमि योजना: गांव में पूर्वजों के नाम से विकास कार्य कर रहे ग्रामीण, मिट्टी का कर चुकाने के लिए आगे आए लोग

नई दिल्ली/गाजियबाद: गाजियाबाद के विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल बन रही है. योजना के तहत लोग अपने गांव में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं. योजना के तहत 60 प्रतिशत विकास कार्य की लागत का नागरिक द्वारा वहन किया जाता है जबकि 40 प्रतिशत विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है.

जिले में कई जागरूक नागरिक इस योजना से जुड़कर अपने गांव के विकास में योगदान दे रहे हैं, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता भी मजबूत हो रही है. गाजियाबाद के पंचायत राज विभाग द्वारा योजना के बारे में ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है. खास बात है कि लोग अपने स्वर्गीय दादा दादी के नाम से विकास कार्य कर रहे हैं. पंचायत राज विभाग द्वारा विकास कार्य करवाने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नेम प्लेट भी लगवाई जा रही है.

ज़ाहिद हुसैन, पंचायत राज अधिकारी (ETV Bharat)

० क्या है मातृभूमि योजना?

उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत प्रवासी भारतीय या कोई भी व्यक्ति अपने गांव में विकास कार्यों जैसे स्कूल लाइब्रेरी अस्पताल आदि के लिए कुल लागत का 60% योगदान देकर शेष 40% राज्य सरकार से प्राप्त कर सकता है. परियोजना का नाम विकास कार्यों में सहयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है. मातृभूमि योजना के तहत सहभागिता करने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.