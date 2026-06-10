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मातृभूमि योजना: गांव में पूर्वजों के नाम से विकास कार्य कर रहे ग्रामीण, मिट्टी का कर चुकाने के लिए आगे आए लोग

UP मातृभूमि योजना के तहत सहभागिता करने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

गाजियाबाद पंचायत राज विभाग की बैठक
गाजियाबाद पंचायत राज विभाग की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 7:50 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियबाद: गाजियाबाद के विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल बन रही है. योजना के तहत लोग अपने गांव में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं. योजना के तहत 60 प्रतिशत विकास कार्य की लागत का नागरिक द्वारा वहन किया जाता है जबकि 40 प्रतिशत विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है.

जिले में कई जागरूक नागरिक इस योजना से जुड़कर अपने गांव के विकास में योगदान दे रहे हैं, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता भी मजबूत हो रही है. गाजियाबाद के पंचायत राज विभाग द्वारा योजना के बारे में ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है. खास बात है कि लोग अपने स्वर्गीय दादा दादी के नाम से विकास कार्य कर रहे हैं. पंचायत राज विभाग द्वारा विकास कार्य करवाने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नेम प्लेट भी लगवाई जा रही है.

ज़ाहिद हुसैन, पंचायत राज अधिकारी (ETV Bharat)

० क्या है मातृभूमि योजना?

उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत प्रवासी भारतीय या कोई भी व्यक्ति अपने गांव में विकास कार्यों जैसे स्कूल लाइब्रेरी अस्पताल आदि के लिए कुल लागत का 60% योगदान देकर शेष 40% राज्य सरकार से प्राप्त कर सकता है. परियोजना का नाम विकास कार्यों में सहयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है. मातृभूमि योजना के तहत सहभागिता करने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

० मातृभूमि योजना के तहत पूर्ण हुए कार्य

  • रजापुर विकास खंड के डासना देहात में स्ट्रीट लाइट का कार्य सतीश द्वारा 20484 की लगात से कराया गया.
  • रजापुर विकास खंड के यूसुफपुर मनौता में इंटरलॉकिंग का कार्य अंकुर सिंह द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से कराया गया जाना है.
  • मुरादनगर विकास खंड के मिलक रावली गांव में पांच वाटर कूलर लगवाने का कार्य साहेंसर पाल द्वारा आठ लाख बीस हजार की लागत से कराया गया.

० अब तक आठ आवेदन प्राप्त हुए

मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में मातृभूमि योजना के तहत कुल आठ आवेदन प्राप्त हुए हैं. जबकि इस योजना के तहत अब तक कुल तीन विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं. अधिकारियों का कहना है कि मातृभूमि योजना को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना में सहभागिता करने के लिए आगे आए और विकास कार्य में अपना सहयोग दें.

० मातृभूमि योजना की आवेदन प्रक्रिया

  • योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति या संस्था को ग्राम पंचायत विकास के लिए एक कार्य योजना या प्रस्ताव तैयार करना होगा.
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा और अपना प्रस्ताव जमा करना होगा.
  • ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्ताव का सत्यापन किया जाएगा. प्रस्ताव का सत्यापन होने के पक्ष सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी.
  • प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृत परियोजना के लिए 60 प्रतिशत धनराशि जमा की जाएगी.
  • परियोजना के लिए 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और परियोजना को पूर्ण किया जाएगा.

"अपना गांव अपनी जिम्मेदारी" की सोच को साकार कर रही मातृभूमि योजना गाजियाबाद में ग्रामीण विकास का नया मॉडल बनकर उभर रही है. प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि मातृभूमि योजना केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है बल्कि यह गांव के प्रति लोगों के भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक जिम्मेदारी को भी मजबूत कर रही है.


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