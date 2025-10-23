ETV Bharat / state

क्या है यम द्वितीया और क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, जानिए यमराज और यमुना की कहानी और आज स्नान का महत्व

मथुरा में कई जिलों से पहुंचे भाई बहन, एक साथ लगा रहे आस्था की डुबकी.

क्या है यम द्वितीया और क्यों मनाया जाता है जानिए इस दिन यमुना में स्नान का महत्व (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 10:19 AM IST

Updated : October 23, 2025 at 11:11 AM IST

मथुरा/बरेली: यम द्वितीया पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन यम द्वितीया स्नान किया जाता है, जिसमें भाई-बहन एक साथ यमुना नदी में हाथ पकड़ कर आस्था की डुबकी लगाते हैं. इस दिन सूर्य की पहली किरण के साथ विशेष स्नान होता है. कहा जाता है कि यमराज के प्रकोप से बचने के लिए भाई-बहन एक साथ यमुना स्नान करते हैं. वहीं आज दूर-दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं. इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

यमराज और यमुना की कहानी: सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के दो संतान थे पुत्र यमराज और पुत्री यमुना. सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा छाया रूप लेकर उत्तर दिशा में चली गईं. उस छाया से शनि और ताप्ती नदी का जन्म हुआ. छाया रूप में रहते हुए संज्ञा यम और यमुना के साथ सौतेला व्यवहार करने लगीं. इससे दुखी होकर यमराज ने यमपुरी नामक नया नगर बसाया.

भाई के दुख से व्यथित होकर यमुना भी घर छोड़कर विश्राम घाट (मथुरा) में रहने लगीं. कुछ समय बाद यमराज को अपनी बहन की याद आई और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए दूत भेजे. दूतों से समाचार मिलने पर यमराज स्वयं यमुना से मिलने पहुंचे.

यमुना ने अपने भाई का प्रेमपूर्वक खूब स्वागत-सत्कार किया, आरती उतारी, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया. प्रसन्न होकर यमराज ने वर मांगने को कहा, यमुना ने कहा कि भाई हर वर्ष इसी दिन बहनों के घर आएं और जो बहन अपने भाई का सत्कार करे, उन्हें यमराज का भय न रहे. यमराज ने यह वरदान स्वीकार किया. तभी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज (यम द्वितीया) पर्व मनाया जाने लगा.

धर्मराज और यमुना का प्राचीन मंदिर: विश्राम घाट के किनारे धर्मराज और यमुना महारानी एक प्राचीन मंदिर है. भाई बहन के इस मंदिर में यम द्वितीया के दिन श्रद्धालु दान पुण्य करते हैं और धर्मराज-यमुना का आशीर्वाद लेते हैं. श्रद्धालु सतीश ने बताया कि आज के दिन जो भाई-बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, उन्हें यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और सीधा बैकुंठ धाम में जाते हैं. मैंने अपनी दो बहनों के साथ डुबकी लगाई है.

अक्षत ने बताया मैं यमुना नदी में अपनी बहनों के साथ स्नान करने आता हूं क्योंकि यम द्वितीया के दिन इसका विशेष महत्व माना जाता है. अक्षत की बहन ने बताया मैंने पांच डुबकी अपने छोटे भाई के साथ पांच बड़े भाई के साथ और तीन बहनों के साथ लगाई है बहुत ही अच्छा लग रहा है.

बरेली की सेंट्रल जेल 2 में मनाया गया भाई दूज : वहीं बरेली की सेंट्रल जेल 2 में सैकड़ो की तादाद में बहनें अपने भाइयों के साथ भैया दूज मनाने के लिए पहुंची. बहनें सुबह से भाई से मिलने का इंतजार कर रही थीं. लंबी-लंबी लाइनों में लगने के बाद जेल के अंदर बंद भाइयों के माथे पर टीका कर भैया दूज मनाया गया और उसकी जल्द रिहाई की दुआ की गई.


